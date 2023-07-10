مجلة المسرح وجميع إصدارات المركز القومي للموسيقى والفنون الشعبية بمعرض الأوبرا الثاني للكتاب

يشارك المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي؛ بمعرض الأوبرا للكتاب في دورته الثانية بساحة دار الأوبرا المصرية خلال الفترة من ٩ يوليو حتى ١٨ يوليو ٢٠٢٣م؛ وذلك ضمن قطاعات وزارة الثقافة.

ويطرح المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية كافة إصداراته في مجالاته الثلاثة (تراث المسرح المصري، توثيق المسرح المصري، روائع المسرح العالمي، دراسات في الفنون الشعبية، دراسات في المسرح المصري، دراسات في المسرح المعاصر، تجارب في المسرح) وجميع الأعداد الصادرة من مجلة المسرح_ الإصدار السادس؛ ومجلة "ألوان من الفنون.. موسيقى وفنون شعبية" للبيع داخل جناح المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.