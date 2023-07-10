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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مجلة المسرح وجميع إصدارات المركز القومي للموسيقى والفنون الشعبية بمعرض الأوبرا الثاني للكتاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يشارك المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي؛ بمعرض الأوبرا للكتاب في دورته الثانية بساحة دار الأوبرا المصرية خلال الفترة من  ٩ يوليو حتى ١٨ يوليو  ٢٠٢٣م؛ وذلك ضمن قطاعات وزارة الثقافة.

ويطرح المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية كافة إصداراته في مجالاته الثلاثة (تراث المسرح المصري، توثيق المسرح المصري، روائع المسرح العالمي، دراسات في الفنون الشعبية، دراسات في المسرح المصري، دراسات في المسرح المعاصر، تجارب في المسرح) وجميع الأعداد الصادرة من مجلة المسرح_ الإصدار السادس؛ ومجلة "ألوان من الفنون.. موسيقى وفنون شعبية" للبيع داخل جناح المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى خالد جلال معرض الأوبرا للكتاب قطاعات وزارة الثقافة تراث المسرح المصري

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