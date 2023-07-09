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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سبايدر مان الغلابة.. عامل بناء يصعد للطابق الـ 12 في عربة "مونة"

عامل بناء يخاطر بحياته
عامل بناء يخاطر بحياته

أثار مقطع فيديو لعامل بناء يستخدم اليد الحديدية لصعود مبنى تحت الإنشاء بدلاً من السلم، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. وظهر العامل في المقطع وهو يتسلق المبنى المكون من أكثر من 12 طابقاً، متشبثاً باليد الحديدية التي تستخدم عادةً لحمل الأحمال الثقيلة، ويبدو أنه يستخدمها كسلم بديل لصعود المبنى.

يعد هذا المشهد طريفاً ومخيفاً في الوقت نفسه، حيث يتمتع العامل بمهارات تسلق مثيرة للإعجاب وشجاعة كبيرة، ولكن يعرض نفسه لخطر السقوط الشديد في أي لحظة.

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وعلى الرغم من أن هذا المشهد يبدو مثيراً للدهشة والترفيه، إلا أنه يؤكد على أهمية السلامة في مواقع البناء، ويجب على جميع العمال اتباع الإرشادات اللازمة والتدابير الأمنية للحد من الحوادث والإصابات.

بالتأكيد، يوجد حلول أفضل وأكثر أماناً لصعود المباني العالية، مثل استخدام المصاعد والسلالم الأمنة، ويجب على أرباب العمل توفير هذه الأدوات وتدريب العمال على استخدامها بشكل صحيح.

كتب أحدهم في التعليقات: “يجب على الجميع الالتزام بالسلامة واتباع الإرشادات والتدابير الأمنية في جميع أنحاء مواقع البناء، حتى يتمكن العمال من العمل بأمان والحفاظ على سلامتهم وصحتهم”.

حوادث في مواقع البناء 

وهناك إحصائيات متوفرة حول حوادث العمل في مواقع البناء. وفقًا لتقرير لمنظمة الصحة العالمية، تعتبر حوادث البناء من بين أكثر الحوادث القاتلة في العالم، وتتسبب في وفاة مئات الآلاف من العمال سنويًا، كما تسبب إصابات خطيرة ودائمة.

وتشير الإحصائيات إلى أن أسباب حوادث العمل في مواقع البناء تشمل عدم الالتزام بالإجراءات الأمنية والوقائية، وعدم توفير الأدوات والمعدات الأمنة، وعدم تدريب العمال على استخدام المعدات الخطرة، والتعامل بشكل غير آمن مع المواد الخطرة.

ولتحسين الوضع، يجب على الشركات وأرباب العمل توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين في مواقع البناء، وتدريب العمال على الإجراءات الأمنية والوقائية، وتوفير الأدوات والمعدات الأمنة والوقائية اللازمة لتخفيض مخاطر الإصابة بالحوادث.

سبايدر مان الغلابة عامل بناء عامل بناء شجاع

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