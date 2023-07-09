قبل ما تناسب حاسب.. عامل في سوهاج يصيب 3 أشخاص لخلافات المصاهرة|تفاصيل

قبل ما تناسب حاسب، مثل شعبي قالوه قديما ولكنه كان يحمل العديد من الحكم البالغة، خاصة أن النسب والمصاهرة أما أن يكون نعمة أو نقمة مثلما حدث في هذه الواقعة التي جرت تفاصيلها في محافظة سوهاج حينما أقدم عامل على إصابة ٣ أشخاص من بينهم ربة منزل بالخرطوش بسبب مشاكل المصاهرة.

النيابة تحبس المتهم



أمرت النيابة العامة بحبس عامل في نهاية العقد الخامس من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر تعديه بالأعيرة الخرطوش على 3 أشخاص بينهم ربة منزل، واصابتهم إصابات بالغة؛ بسبب خلافات المصاهرة القائمة فيما بينهم، دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة عندما أصيب أربعة أشخاص بينهم ربة منزل، بأعيرة خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم؛ بسبب خلافات المصاهرة القائمة فيما بينهم، بناحية قرية مزاتا دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغاً من الأهالي، يفيد باشتعال مشاجرة بالأسلحة الخرطوش دائرة المركز، وسقوط 4 مصابين.

وبالانتقال والفحص تبین إصابة كلاً من طرف أول، المدعو "محمود ع. م- 32 سنة- عامل زراعي"، مصاب برش خرطوش بالصدر والذراع الأيسر، والمدعو "منصور أ. ع- 34 سنة- عامل زراعي"، مصاب برش خرطوش بالبطن، والمدعوة "سلوى ع. م- 45 سنة- ربة منزل"، مصابة برش خرطوش بالوجه والكتف الأيسر، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

والطرف الثاني المدعو "المدثر ع. أ- 47 سنة- عامل زراعي"، مصاب بجرح رضي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج التعليمي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني بندقية خرطوش، وأفادا تبادلا الطرفين الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب، واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بالتعدي عليهم وإطلاق أعيرة من سلاح خرطوش كان بحوزته؛ ما أدى لإصابتهم المنوه عنها؛ بسبب خلافات المصاهرة لكون شقيق الأول من الطرف الأول متزوج من نجلة الطرف الثاني.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.