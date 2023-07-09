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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

صدمة كبيرة للزمالك| تفاصيل صفقة الموسم للأهلي.. الإعلان في هذا الوقت

النادي الاهلي
النادي الاهلي

يبحث النادي الأهلي خلال تلك الفترة عن بديل للاعب المحترف حمدي فتحي، الذي تعاقد مع نادي الوكرة القطر، خلال الفترة الماضية، لذلك طلبت إدارة النادي الاهلي السرعة في إنهاء صفقة الموسم.

امام عاشور 

صفقة الموسم للنادي الاهلي

أعطى الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أمير توفيق مدير التعاقدات، الضوء الأخضر من أجل بدء المفاوضات مع إمام عاشور لاعب وسط فريق ميتلاند الدنماركي.

وترغب إدارة الأهلي في التعاقد مع إمام عاشور، خلال سوق الانتقالات الصيفية 2023، من أجل تعويض رحيل حمدي فتحي إلى الوكرة القطري، لمدة 4 مواسم.

هل ينتقل إمام عاشور إلى الاهلي؟

أكد هاني حتحوت عبر برنامج الماتش، أن النادي الأهلي تحرك بالفعل لضم إمام عاشور، وكان ينتظر القرار النهائي من محمود الخطيب.

وأشار إلى أن هناك تطورات في ملف التعاقد مع نجم نادي الزمالك السابق، وهو أن التواصل أصبح الآن رسميا أكثر من اي وقت مضى، الأهلي تواصل مع ميتلاند والأمور أصبحت قريبة.

وتابع هاني، أن الأقرب هو انتقال إمام عاشور بشكل نهائي من ميتلاند للنادي الأهلي، وليس على سبيل الإعارة، وهذا مايطلبه الفريق الدنماركي ولا يمانعه الأحمر.

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هل وقع إمام عاشور للأهلي؟

واضاف هاني، أن الاتفاق جاري الأن على عدد الاقساط والفارق بين كل قسط، ولا يوجد خلاف كبير بين ما يطلبه ميتلاند وما يعرضه الاهلي مشيرًا بأن اللاعب لم يوقع حتى الأن ولكن تم الاتفاق على كل شيء على مستوى المرتب أو مدة التعاقد.

واختتم هاني، أن نادي بيراميدز ترقب الموقف فقط وكان يشاهد إلى أين ستصل الأمور ولكن لم يتدخل في الصفقة.

كولر 

تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر

شهد مقر النادي الأهلي اجتماعا اليوم الأحد، عقده محمود الخطيب رئيس النادي وحسام غالي عضو مجلس الإدارة، رفقة مارسيل كولر المدير الفني لفريق كرة القدم وبحضور محسن صالح وزكريا ناصف عضوا لجنة التخطيط.

وكان رأي كولر الذي كشفه لـ محمود الخطيب وحسام غالي ولجنة التخطيط أن في حالة إتمام التعاقد مع إمام عاشور، سيكتفي به في وسط الملعب ومن ثم سيكون التركيز على ضم مهاجم أجنبي.

وبسبب ضيق الوقت اتفق جميع الأطراف على عقد جلسة أخرى مطولة عقب حسم الدوري بشكل رسمي، لحسم موقف باقي الصفقات والمراكز التي تحتاج للدعم، وكذلك ملف المعارين والراحلين.

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