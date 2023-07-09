بسبب النصر السعودي.. موقف مفاجئ من الأهلي تجاه محمد الشناوي

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن النادي الأهلي قرر ترضية محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول، خلال الفترة المقبلة، بعد العروض المغرية التي وصلته من أندية في الدوري السعودي، خاصة من نادي النصر.

وقال الإعلامي محمد فاروق، خلال برنامج "البريمو"، على قناة "تن": "دخل نادي النصر السعودي في محاولات جس النبض مع إدارة النادي الأهلي؛ لضم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر، في الميركاتو الصيفي، لمدة موسم، على سبيل الإعارة، مقابل 3 ملاين دولار."

راتب محمد الشناوي في الأهلي

وأضاف محمد فاروق: "قرر النادي الأهلي رفع راتب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، إلى 16 مليون جنيه، كراتب سنوي، بخلاف الإعلانات؛ في محاولة لترضيته ماليا، لإقناعه بالبقاء، وصرف النظر عن عرض النصر السعودي".