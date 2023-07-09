بفرمان كولر.. قرار مفاجئ من الأهلي بشأن ديانج

قال الإعلامي محمد فاروق إن إدارة الكرة بالنادي الأهلي استقرت على تسويق المالي أليو ديانج في الفترة القادمة بعد موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على رحيل اللاعب بعد التدعيمات الأخيرة في وسط الملعب.

وتابع الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن:": جاء قرار إدارة النادي الأهلي بتسويق المالي أليو ديانج في الفترة القادمة بسبب افساح المجال بالتعاقد مع صفقة أجنبية سواء في مركز الجناح أو المهاجم الأجنبي الصريح في فترة الانتقالات الصيفية القادمة".

تسويق ديانج

وتابع:"يسعى النادي الأهلي استغلال ارتفاع القيمة التسويقية للمالي أليو ديانج والذي وصل إلى 4.5 مليون يورو لبيعه والاستفادة من المقابل المادي للصفقة في انعاش خزينة النادي الأهلي وإبرام صفقات جديدة في الموسم المقبل".