حقيقة تسريب امتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة والتعرف على هوية المتسبب..التعليم توضح

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة كانت حريصة منذ بداية الامتحانات على التشديد على مواجهة أي تجاوز قد تمم داخل أي لجنة من لجان الثانوية العامة.





وأضاف “شادي زلطة” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن الوزارة كثفت جهودها في عملية الرصد السريع لأي تجاوزات أو مشاكل على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الرد السريع على أي تساؤل، ويكون الرد بشفافية تامة.





وشدد على أن فكرة الرصد والرد السريع يؤكد على أن الوزارة لن تتهاون مع أي حالة غش داخل اللجان.

وأشار إلى إنهم رصدوا بالامس قيام طالب داخل إحدى لجان أشمون بالمنوفية بتصوير ورقة الامتحان، ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، متابعا: تم رصد الطالب والتعامل معه.



وأكمل:"مش عارف إيه الفكرة أن الطالب يغامر بمستقبله ويتحرم من الامتحانات لمدة عام أو أثنين"، مناشدا أولياء الأمور بضرورة توعية أبنائهم فيما يخص الغش.



وفيما يخص تحديد هوية شاومينج "صفحة الغش"، أوضح"اللي بيحصل أن طالب يصور الامتحان داخل اللجنة وينشره فيتم تداوله على جروبات الغش.. لقب شاومينج موجود ولكن لا يوجد شيئ مركزي".



