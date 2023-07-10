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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. جابها من البيت|مراقب ثانوية عامة ينقذ طالبة "راحت عليها نومة" بامتحان الجيولوجيا… البحث العلمي تعلن قبول مقترحات بحثية للأعوام 2024-2025

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات القليلة الماضية، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة .

 

القومي للبحوث يستقبل سفير جمهورية التشيك

استقبل الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث، اليوم الأحد، بمكتبه إيفان يكل، سفير جمهورية التشيك، والوفد المرافق له.

جامعة حلوان: نوجه بتشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار

أعلن الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إن الجام عة تدعم  تدعم المنح الدولية  و تقدم الباحثين اليها لدورها في تحقيق التنمية و رفع تصنيف الجامعات و تطوير المهارات ، و ذالك عن طريق مراكز دعم البحث العلمي بها فهي  تساهم فى تشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى البحوث العلمية، بما يؤدى إلى تمكين مقومات التميز فيه لتوفر مخرجاته البحثية المستوى التطبيقي والعملي وتُوجدْ حلولاً واقعية للمشكلات التي يواجهها المجتمع.


جابها من البيت|مراقب ثانوية عامة ينقذ طالبة "راحت عليها نومة" بامتحان الجيولوجيا

موقف إنساني قام به اليوم أحد المراقبين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023 ، خلال امتحان الجيولوجيا الذي أداه طلاب شعبة علمي علوم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .


البحث العلمي تعلن قبول مقترحات بحثية للأعوام 2024-2025 |تفاصيل التقديم

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن عن قبول مقترحات بحثية Mobility)) للأعوام 2024-2025  واسارت إلى ان الأكاديمية تقوم بتمويلها بالتعاون مع الجانب المجرى طبقا للشروط والبنود التالية


لطلاب الثانوية العامة.. تعليمات مهمة لضمان اجتياز اختبارات القدرات 2023

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  أنه ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول خلال اختبارات القدرات 2023 أو أية أجهزة  إلكترونية أخرى، والدخول بها إلى قاعة الاختبارات، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقًا، أو أية أجهزة إلكترونية أخرى.  


فوز طالب بهندسة القاهرة في مسابقة تصميم شعار تمور الوادي الجديد

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الطالب عبد الرحمن هاني عبد الله  بكلية الهندسة لفوزه فى مسابقة تصميم شعار العلامة الموحدة لتمور الوادي الجديد والتى تم الإعلان عنها من خلال محافظة الوادي الجديد وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ومكتب التايكو بجامعة الوادي الجديد.

أخبار التعليم المنشورة الإبداع والابتكار البحث العلمى والتكنولوجى البحث العلمي Jobs Education

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