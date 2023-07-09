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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القومي للبحوث يستقبل سفير جمهورية التشيك

التعليم العالي
التعليم العالي

استقبل الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث، اليوم الأحد، بمكتبه إيفان يكل، سفير جمهورية التشيك، والوفد المرافق له.

وخلال الزيارة، قدم الدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية، عرضًا تفصيليًّا حول المركز القومي للبحوث، ونشأته، ورؤية المركز كبيت خبرة للبحث العلمي والابتكار قادر على المنافسة العالمية.

وقال إنه يعد أكبر المراكز البحثية، وأحد مفاتيح قطاع الخدمات والإنتاج، فضلاً عن أنه يهدف إلى رفع المستوى الوطنى للعلوم ونشر المعرفة، موضحًا أنه يضم 4100 عضو هيئة بحوث، وكذا يضم 10 مبانٍ بحثية، بالإضافة إلى 14 معهدًا و6 مراكز تميز، فضلاً عن إطلاق شركة المركز القومى للبحوث للمنتجات الابتكارية.

وأشار معوض إلى المشروعات البحثية للمركز، تسهم في فى مجال الزراعة والغذاء، والصناعات الاستراتيجية، والتكنولوجيات البازغة والعلوم المستقبلية، والخدمة المجتمعية، فضلاً عن المساهمة فى المجمعات التعليمية والابتكارية فى الأقاليم المختلفة بالقطر المصرى.


وأكد إيفان يكل، فى كلمته، حرص التشيك على دعم مصر، خاصة الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية، مثمنًا الدور الذى تقوم به المؤسسات البحثية المصرية فى تطوير ودعم البحث العلمي والابتكار.

وقد قام الدكتور حسين درويش بإهداء إيفان يكل، درع المركز وقدم بعض الإهداءات إلى الضيوف.

جدير بالذكر أن الوفد  التشيكى قام بجولة تفقدية داخل المعرض الدائم للمخرجات البحثية الجاهزة للتسويق والتطبيق، والخاصة بمختلف المعاهد التابعة للمركز، ومنها: معهد بحوث الصناعات النسيجية، ومعهد بحوث الصناعات الكيماوية، ومعهد البحوث الزراعية، ومعهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية، وغيرها من المعاهد.

البحث العلمي والابتكار الثروات المعدنية الدكتور حسين درويش الصناعات الاستراتيجية Jobs Education

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