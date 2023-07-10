ناشئو لافيينا يشاركون في بطولة باريس الدولية بـ فرنسا

وصل فريق الناشئين بنادي لافيينا مواليد 2009 إلى باريس، من أجل المشاركة في بطولة باريس الدولية “paris world games”، وذلك في إخطار النادي لإكساب المواهب مزيد من الخبرات من خلال المشاركة في عدة دورات دولية مختلفة.



ويترأس بعثة لافيينا، كل من أحمد فولي المشرف العام على قطاع الناشئين والبراعم بالنادي إلى جانب وائل بكار المدير الفني للقطاع إضافة إلى المعد البدني محمد سمير.



وتعد بطولة باريس هي البطولة الثانية لفريق لافيينا بعد حصد فريق 2011 المركز الأول البطولة الدولية التي تقام بعدة دول أوروبية وكانت تلك البطولة مقامة في إيطاليا منذ نحو شهر.



وتحرص إدارة لافيينا على مشاركة فرق الناشئين بالنادي في مختلف البطولات الخاصة بالمواهب حول العالم من أجل تكوين قطاع ناشئين قوي يساهم في تصعيد لاعبين إلى الفريق الأول وكذلك المساهمة في احتراف بعض اللاعبين المصريين في الدوريات الأوروبية مستقبلاً.