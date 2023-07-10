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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شمس الكويتية تثير الجدل في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شمس الكويتيه
شمس الكويتيه

شاركت الفنانة شمس الكويتية متابعيها ومحبيها عدة صور جديدة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصوروالفيديوهات "إنستجرام".
 

ظهرت شمس الكويتية من داخل الطايرة في إطلالة صيفية جذابه مرتديه فستان قصير وتسريحه شعر مميزة, لتبهرمتابعيها بظهورها الرائع المتألق ، تفاعل معها جمهورها ومتابعيها ، ونال ظهورها ردود أفعال واسعة . 

 

طرحت الفنانة شمس الكويتية كليب، أغنيتها الجديدة بعنوان يا متعلم ، وذلك عبر قناتها على موقع التواصل الاجتماعىاليوتيوب.

كليب "يا متعلم" غناء شمس الكويتية ، وكلمات الشاعر إيهاب عبد العظيم، والملحن والموزع الموسيقي سامر أبو طالب،وإخراج الكليب شريف ترحينى. 
 

وتقول كلمات أغنية "يا متعلم":

يامتعلم يابتاع المدارس
اتسببت في كوارث
علمتني الأدب
افتريت وأنا قلبي ماكانش ناقص

اطلالة صيفية جذابة أغنية يا متعلم الفنانة شمس الكويتية اليوتيوب ردود أفعال واسعة

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