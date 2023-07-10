وزير النقل يكشف عن "تجارة" ستحقق دخلا أكثر من السياحة.. تفاصيل

كشف وزير النقل كامل الوزير عن إنشاء ممر لوجيستي بين ميناءي العريش وطابا لربط البحر المتوسط وخليج العقبة على البحر الأحمر، وكذلك إنشاء أضخم ميناء محوري على البحر المتوسط.

وقال وزير النقل، في تصريحات تليفزيونية مساء الأحد، إن المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة في سيناء هدفها خدمة المواطنين وتنمية سيناء، مضيفا أنه سيتم تنفيذ مناطق صناعية وربط مطار العريش بها، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ خط سكة حديد يمر من الفردان على شرق بورسعيد وبئر العبد والعريش وطابا، كما سيتم إنشاء مناطق زراعية على جانبي طريق (الفردان - بئر العبد).

وأشار كامل الوزير إلى أنه سيجري إنشاء ميناء لتصدير منتجات مختلفة إلى أمريكا وأوربا، مؤكدا أن العائد من ميناء العريش بدأ منذ بداية العمل فيه، وأوضح أنه جرى الاتفاق مع وزراء النقل في العراق والأردن والإمارات والسعودية؛ ليكون خط سكة حديد (طابا - العريش) لخدمة التجارة العربية.

وأكد كامل الوزير أنه لا يوجد تنمية في أي دولة حول العالم دون البداية بالبنية الأساسية من كهرباء واتصالات ومرافق وغيرها، وأشار إلى أنه جرى إنشاء نحو 7 آلاف كيلو متر طرق جديدة خلال 9 سنوات ويجري إنهاء آخر 1200 كيلو متر منها, فضلا عن رفع كفاءة 10 آلاف كيلو متر.

وأكمل أنه جرى توفير كل الخدمات على المحاور والطرق الجديدة لخدمة المسافرين، بعد المطالبة بتوفير الخدمات، مؤكدا أن مصر تتمدد في الاتجاه الغربي لخدمة المشروعات القومية الجديدة، لافتا إلى أن الدلتا الجديدة مشروع واعد لزيادة الرقعة الزراعية لمواكبة زيادة السكان.

وأوضح كامل الوزير أن إنشاء الطرق أو أي مشروعات جديدة يجري وفق دراسات تعدها وزارات متخصصة ومراكز أبحاث دقيقة ومن ثم تكون الموافقة الأخيرة من رئيس الجمهورية، وفيما يتعلق بتجارة "الترانزيت"، أكد وزير النقل أن التقارير الدولية أشادت بما تتخذه مصر لإدخال عملة صعبة من تجارة الترانزيت.

20 مليار دولار سنويا

وقال إن التقارير أكدت أن دخل هذه التجارة سيكون أكثر من دخل السياحة، مبينا في الوقت ذاته أن التقارير الدولية أكدت أن مصر قادرة على إدخال عملة صعبة من هذه التجارة، وكشف وزير النقل عن أن تجارة الترانزيت في مصر قد تحقق 20 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن تجارة الترانزيت غير المباشر تحقق عوائد مالية كبيرة.

واعلن أن المستهدف 40 مليون حاوية بحلول عام 2030، كما أن هناك حرصا من الدولة المصرية على جذب المستثمرين في مشروعات الموانئ، وقال إن محطة الحاويات تحقق تشغيل عمالة وضرائب كعائد اقتصادي للدولة.

فيما أكد وزير النقل أنه لا زيادة في أسعار وسائل النقل في الفترة المقبلة، مضيفا أنه يجري إنشاء محطات الأتوبيس الترددي على الدائري، كما أنه لم يتم تحديد أسعار الأتوبيس الترددي حتى الآن، إلا أنه أكد أن سعر تذكرة الأتوبيس الترددي سيكون مناسبا للركاب.

وأوضح أن القطار الكهربائي يبلغ طوله 100 كيلو متر ويصل إلى العاصمة الإدارية، لافتا إلى أن القطار سيحظى بزيادة كبيرة في عدد الركاب بعد إقبال المواطنين للإقامة في الشروق وبدر والعاشر من رمضان.