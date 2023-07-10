مفاجأة مدوية.. فرج عامر يكشف صفقات الأهلي مع سموحة.. تفاصيل

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن رغبة النادي الأهلي في ضم لاعيبة من نادي سموحة في الانتقالات الصيفية القادمة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب فرج عامر: “اهم نادي في افريقيا وبطل القرن وصاحب ال ١١ بطولة افريقية يراقب ويدقق في اداء لاعبين من سموحة ، و قد تظهر مفاجأة مدوية في موسم الانتقالات الصيفية، اذا حازوا علي ثقة أصحاب القرار الفني والمالي”.

ويواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ31 من مسابقة الدوري المصري، يوم الخميس الموافق 13 يوليو الجاري في الثامنة والنصف مساءً، على أرضية ملعب ستاد القاهرة.

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب جدول الدوري برصيد 75 نقطة فيما حل الزمالك فى المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

‏وينتظر النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر خوض 7 مباريات في الدوري الممتاز وكأس مصر إلى جانب المشاركة فى كأس العالم للأندية القادم.