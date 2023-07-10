لكل محبي الرياضة.. تعرف على تفاصيل دوري الأحياء الشعبية والساحات في المحافظات

قالت الدكتورة غادة جمال الدين، مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة، إن القاعدة الشعبية بالوزارة بتوجيهات من وزير الشباب والرياضة هي إعطاء فرصة لكل من فى الشوارع للعب الرياضة، نظرا لعدم قدرة البعض على المشاركة فى الأندية أو مراكز الشباب.

وأضافت غادة جمال، خلال حوارها ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أنه تم إقامة دوري الأحياء الشعبية والساحات الرياضية في المحافظات المختلفة لأى شخص يريد ممارسة الرياضة من سن معين، والدخول والتسجيل على موقع الوزارة، موضحة أنهم يمكنهم اللعب فى الساحات و الأندية الصغيرة أو مراكز الشباب، وكان عدد التسجيلات تزيد عن 16 ألف مشارك من جميع المحافظات.

من جانبه، أكد وائل عز الدين، مدير إدارة المهرجانات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، أن جميع المحافظات متعاونة فى هذا الأمر وتشارك بفاعلية كبيرة، لافتا إلى أنه يوجد بكل محافظة 64 فريق كرة قدم كحد أدني لأعداد الفرق، ويتواجد 3 ألعاب، كرة القدم وتنس الطاولة وكرة اليد.