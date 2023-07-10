الصحف الكويتية اليوم | السودان يمدد الإغلاق الجوي مجددا.. كوريا الشمالية تحذر: أمريكا تسعى لتقريب الصراع النووي

الإحصاء:

ارتفاع التضخم في الكويت 3.69% على أساس سنوي مايو الماضي

الكويت والسعودية تسرعان مشاريع «المنطقة المقسومة»

6 قتلى في هجوم على حضانة جنوب الصين

روسيا: أمريكا «اعترفت» بارتكاب جريمة حرب

تناولت الصحف الكويتية اليوم، الإثنين، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، قالت صحيفة الجريدة إنه في توقيت وصفه بالمهم جداً، قال وكيل وزارة النفط الشيخ د. نمر فهد المالك إن اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية - السعودية بحثت، خلال اجتماعها أمس، تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات في المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة. وقال المالك، الذي ترأس الجانب الكويتي بالاجتماع، في بيان صادر عن الوزارة، إن اجتماع اللجنة جاء لمتابعة وتقييم الأعمال في منطقة العمليات المشتركة بما فيها الوفرة والخفجي، موضحاً أن اللجنة شددت على أهمية إنجاز بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2019 وتذليل أي تحديات تواجه المشاريع البترولية والعمل على تطوير واستغلال الثروات الطبيعية بالمنطقة المقسومة لتلبية نمو الطلب المحلي، فضلاً عما سيتحقق جراء هذا الدعم والنمو في مختلف القطاعات الحيوية.



ذكرت صحيفة الراي أن إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام صرحت اليوم بأنه قد ورد بلاغ الى إدارة العمليات المركزية فجر اليوم الاثنين يفيد حريق مطبخ في شقة بعمارة بمنطقة الفروانية .

وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت مركزي إطفاء الفروانية وصبحان إلى موقع البلاغ وعند وصول الفرق تبين أنه إنفجار ناتج عن تسرب غاز الطبخ في مطبخ شقة بالدور الارضي مما تسبب في إنهيار المطبخ والغرفه المجاوره له ، وعلى الفور تم إخلاء العمارة والتعامل مع الحادث و أسفر عن اصابة 4 اشخاص وتم تسليم المصابين إلى الطوارئ الطبية.



أفادت صحيفة الوطن بأن بيانات الإدارة المركزية للإحصاء أظهرت ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 69ر3 في المئة على أساس سنوي خلال شهر مايو الماضي.

وقالت (الإحصاء) في بيان اليوم الأحد إن معدل التضخم في الكويت ارتفع 15ر0 في المئة في مايو الماضي على أساس شهري لارتفاع أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم والكساء والملبوسات.

عربيا وإقليميا، ذكرت صحيفة الأنباء أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر استقبل في مكتبه بالديوان الأميري نائب الرئيس التركي جودت يلماز والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للدوحة.

ونقل نائب الرئيس التركي لأمير قطر تحيات أخيه الرئيس رجب طيب أردوغان وتمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تحياته لأخيه الرئيس أردوغان وتمنياته له بوافر الصحة والعافية ولشعبه الشقيق دوام النماء والرفاه.

أوضحت صحيفة الراي إعلان مطار الخرطوم الدولي، يوم الإثنين، إن سلطة الطيران المدني السودانية مددت إغلاق المجال الجوي حتى 31 يوليو.



وأفاد المطار بأن هناك استثناءات للإغلاق تشمل «رحلات المساعدات الإنسانية والإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات المختصة».

وأغلق المجال الجوي السوداني أمام حركة الطيران بعد نشوب صراع مسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي.

أفادت صحيفة القبس بمقتل قتل 8 أشخاص مساء أمس الأحد في تفجيرين منفصلين بسيارتين مفخختين شمالي سوريا، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقرا له.

ووقع انفجار بسيارة مفخخة مساء أمس أمام محل لتصليح السيارات في قرية شاوا الواقعة ضمن الشريط الحدودي الذي تسيطر عليه تركيا وفصائل سورية موالية لها، حسب ما قاله سكان في المنطقة لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأورد المرصد السوري أن «التفجير بسيارة مفخخة في قرية شاوا أودى بـ5 مدنيين، بينهم 3 أطفال»، في حين أفادت وكالة الأناضول بانفجار سيارة مفخخة كانت تقل 5 مدنيين في ريف بلدة الغندورة التابعة لمنطقة جرابلس (شمالي سوريا)؛ مما أسفر عن مقتل ركابها.

أوضحت صحيفة الجريدة اعلان مقتل جنديان تركيان في منطقة عمليات «مخلب البرق» الأمنية الجارية في شمال العراق. وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، اليوم الأحد، إن مقتل الجنديين جاء نتيجة إطلاق ارهابيي حزب العمال الكردستاني «بي كيه كيه» النار ضد الجنود الاتراك، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء. وأضاف البيان أنه تم نقل الجنديين إلى المستشفى، لكن جهود الكوادر الطبية لم تنجح في إنقاذ حياتهم.

دوليا، أشارت صحيفة الجريدة إلى توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد إلى بريطانيا حيث سيلتقي الملك تشارلز الثالث قبل أن يشارك في قمة حلف شمال الأطلسي «ناتو» في فيلنيوس بليتوانيا. وأقلعت الطائرة الرئاسية الأميركية من قاعدة عسكرية في ديلاوير. ويختتم بايدن جولته بزيارة فنلندا، العضو الجديد في الحلف الأطلسي. وسيلتقي الاثنين الملك تشارلز الثالث في قلعة وندسور للمرة الأولى منذ تتويجه الذي حضرته السيدة الأولى جيل بايدن نيابة عن الرئيس الأميركي.

ووفق البيت الأبيض، سيناقش الرجلان خصوصا القضايا البيئية. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي بعد ذلك رئيس الوزراء ريشي سوناك في داونينغ ستريت.

قالت صحيفة الوطن إن السفارة الروسية في واشنطن، اعتبرت قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بذخائر عنقوية يعتبر اعترافاً رسمياً من الولايات المتحدة بارتكاب جريمة حرب.

وقالت السفارة على تطبيق تيليغرام: "لفتت تصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي بشأن تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية انتباهنا. اعترف المسؤول فعلياً بارتكاب الولايات المتحدة جرائم حرب في الصراع الأوكراني".

وتبادلت كل من روسيا وأوكرانيا الاتهامات باستخدام الذخائر العنقودية بالفعل في الحرب المستمرة منذ 500 يوم والتي بدأت بغزو روسيا لأوكرانيا.

وقد لفتت صحيفة الأنباء إلى احتدام القتال امس حول مدينة باخموت في مقاطعة دونيتسك شرق أوكرانيا، وسط أنباء عن تقدم كبير للقوات الأوكرانية، في حين طلبت روسيا من حلف شمال الأطلسي (ناتو) مناقشة «الخطر المحدق» بمحطة زابوريجيا النووية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا امس إنه يتعين على زعماء الحلف الأطلسي مناقشة وضع محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية خلال قمتهم المقرر عقدها غدا ولمدة يومين في ليتوانيا.

وأشارت صحيفة الراي إلى اعلان الحكومة الصينية، اليوم الإثنين، مقتل ستة أشخاص وجرح آخر في هجوم على دار حضانة بإقليم غوانغدونغ جنوب الصين.

وقالت "بين الضحايا معلم واثنان من الأهالي وثلاثة تلاميذ، واعتقال مشتبه به".

ولم تقدم المزيد من التفاصيل بشأن هويات وأعمار الضحايا، ولا عن السلاح المستخدم في الهجوم الذي وقع في مدينة ليانغيانغ.

وأضافت "اعتُقل مشتبه به" مؤكدة أن الشرطة بدأت تحقيقات.



قالت صحيفة القبس إن كوريا الشمالية نددت ، الاثنين، بما وصفته بأنه سعي الولايات المتحدة لجلب غواصة صواريخ باليستية تعمل بالطاقة النووية إلى مياه قريبة من شبه الجزيرة الكورية. وقالت إن هذا يؤدي إلى وضع يجعل الصراع النووي أقرب إلى الواقع.

كما زعمت كوريا الشمالية أن طائرات استطلاع أميركية انتهكت مجالها الجوي في الآونة الأخيرة بالقرب من الساحل الشرقي، وذلك نقلا عن متحدث باسم وزارة الدفاع الوطني لم يذكر اسمه في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وقال المتحدث «ليس هناك ما يضمن عدم وقوع حادثة مروعة حيث أسقطت طائرة استطلاع استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأميركية فوق البحر الشرقي».