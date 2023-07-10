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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنتج 16 ألف أسطوانة.. رئيس مركز سمالوط يتفقد محطة تعبئة بوتاجاز شوشة

محطة بوتاجاز شوشة
محطة بوتاجاز شوشة

قام الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا بجولة تفقدية لمحطة تعبئة بوتاجاز شوشة بالمركز ، لمتابعة العمل والوقوف على خطوط إنتاج المحطة والاطمئنان على مدى مطابقة الأسطوانات للمواصفات القانونية المقررة من حيث التعبئة والوزن ، والاستماع إلى العاملين بالمحطة والتعرف على أحوالهم ومطالبهم وأي معوقات قد تواجه عملهم وإزالتها على الفور .

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يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الجولات الميدانية للمشروعات الإنتاجية بالمحافظة وتقديم كافة سبل الدعم لها بما يحقق الفائدة المرجوة من تلك المشروعات.

كما تفقد رئيس المركز خلال جولته بالمحطة صهاريج الغاز الأفقية وغرفة طلمبات الغاز وكذلك مظلتى التعبئة الثانية والثالثة، بالإضافة إلى متابعة الأعمال الخاصة بوزن الأسطوانة ، مشدداً على إتباع كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطة الواقعة على مساحة 9 أفدنة ، وتضم خطين إنتاج بقوة 16 ألف أسطوانة بوتاجاز تقريباً بفصل الصيف. 

أسامة القاضي محافظ المنيا الجولات الميدانية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تنفيذا لتوجيهات محصول القمح مدينة سمالوط خطوط انتاج

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