عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يقرر تأجيل حسم موقف علي لطفي من عرض زد

صدى البلد

قرر مسئولي الأهلي تأجيل موقف علي لطفي من الرحيل إلي زد بنظام الإعارة لحين حسم موثق محمد الشناوي حارس المرمي الذي يرغب في الخروج علي سبيل الإعارة في الدوري السعودي ، وينتظر الشناوي وصول عرض رسمي حتي يتثني الموافقة عليه.

فيما استقر مارسيل كولر المدير الفني علي عدم تجديد إعارة صلاح محسن الي فريق سيراميكا والعودة للفريق لحاجته إلي مهاجم محلي بجانب الأجنبي الذي سيتم التعاقد معه.

وفي اتجاه اخر منح كولر لاعبي فريقه راحة سلبية لمدة يومين بعد الفوز علي الاتحاد السكندري بهدفين والاقتراب لحسم بطولة الدوري حيث يحتاج إلي نقطتين فقط أو تعادل بيراميدز مع سيراميكا في المواجهة التي ستقام اليوم.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأحمر تدريبين فقط غداً الثلاثاء والاربعاء قبل أن يختار السويسري كولر القائمة التي سيدخل بها معسكر مغلق إستعداداً لمواجهة الزمالك، ورفض كولر وضع لاعبيه تحت الضغوط مؤكداً أنهم لعبوا موسما صعباً خاضوا خلاله العديد من المنافسات في 7 بطولات حتي الأن هي لقبي السوبر وكاس مصر القديم والأخر الجديد وبطولة الدوري وكأس العالم للاندية ودوري أبطال أفريقيا.

وكشف كولر أن فريقه قدم أداء جيد في مباراتي الإسماعيلي والإتحاد السكندري نجح في تحقيق النقاط السته التي قربته كثيراً من استعادة لقب الدوري، وقال  أنه طالب اللاعبين بين شوطي مباراة الإتحاد السكندري بالتركيز والهدوء، وأنه يلتمس العذر لهم بعدما حقق الفريق موسمًا رائعًا وتعرض لحالة شديدة من الإجهاد.

وأضاف :"الأهلي خاض موسمًا طويلًا، وتحمل الإرهاق الشديد بسبب التنقل بين الملاعب والدول لخوض المباريات المحلية والقارية، ولا شك أن هؤلاء اللاعبين يحتاجون إلى رؤية أسرهم وإلى الراحة"، وأوضح أن الموسم لم ينته بعد، وأنه لأول مرة في تاريخه يحقق هذا الكم من البطولات في موسم واحد.

وشدد أن أغلب التغييرات التي قام بها أمام الإتحاد السكندري كان هدفها منح راحة لبعض اللاعبين والحفاظ عليهم من الإصابات، خاصة أن البديل يؤدي بكفاءة اللاعب الذي يشارك، كما أن الفريق مقبل على مباراة ديربي أمام الزمالك.

وعلي صعيد اخر، رفضت إدارة الأهلي الضغوط التي يمارسها البعض علي طاقم تحكيم مباراة القمة المقرر لها الخميس المقبل بإستاد القاهرة أمام الزمالك، وقالت الإدارة أنه لن تعترض علي إختيار أي طاقم تحكيم سواء محلي أو أجنبي ولكن في الوقت ذاته لن تسكت تجاه الضغوط التي يمارسها البعض نحو توجيه إختيار حكام بعينها وتثق بشكل كبير في التحكيم أي كان شريطة العدالة .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

بسبب الأهلي | شقيق إمام عاشور يثير الجدل بـ فيديو عن الزمالك

خططوا لاستهدافه بشارع الهرم| الكشف عن تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام.. والسبب “الإرهابي”

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

إعلامي: الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور

ترشيحاتنا

شِربوا مع بعض وخنقه| طالب إعدادي يدفع حياته ثمن خيانة صديقه بحيلة شيطانية

كارثة مقبلة.. الأعلى للإعلام يحذر من هذا الأمر بالذكاء الاصطناعي

بعد إمام عاشور.. 4 عوامل تفسد مخطط الأهلي لخطف فتوح الزمالك

ب100 مليون دولار.. الزراعة: الإفراج عن 185 ألف طن أعلاف

قرار جديد ضد المتهم بدهس صيدلانية القاهرة الجديدة.. فيديوجراف

جثة وسط الزراعات.. عامل يقتل سائق فى بنى سويف ويختبئ من الأمن بأسوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير متوقعة.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن فوائد المانجو

كل ماتكبر تحلى.. بلية بطلة فيلم العفاريت بعمر 36 عاما.. شاهد

هبة قطب تكشف طرق انتعاش العلاقة الزوجية بعد سن الخمسين

فوتوشوب.. ناقد موضة يهاجم أصالة بسبب فستانها في المغرب

فيديو

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الاسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ