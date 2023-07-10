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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قلت لزوجتي في حالة غضب شديد أنت طالق دون قصد.. فهل يقع؟

الطلاق
الطلاق

قلت لزوجتي في حالة غضب شديد أنت طالق دون قصده .. فهل يقع؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية.

حكم قول أنت طالق دون قصدها

وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، بالنسبة للطلاق فإن عدم القصد يعني أن اللفظ خرج دون إدراك أو أنه خرج دون تفكير من الزوج بأن كان في حالة عدم الإملاك فخرج منه الكلام دون وعي منه بأنه سيفارق زوجته.

وتابع:"لو أكدت الزوجة أنه كان على هذا الحال من عدم الوعي، فإن دار الإفتاء في الغالب تقول بعدم الوقوع، لذا يتعين على كلا الزوجين الحضور إلى دار الإفتاء لبيان الرأي الشرعي الصحيح في المسألة".

هل يقع الطلاق على الزوجة الحامل؟

قال الشيخ محمد سيد سلطان، بجامعة الأزهر، إنه يجوز تطليق الزوجة في فترة الحمل إذا اكتملت أركان الطلاق، ولا يوجد في الشرع ما يمنع ذلك، وهذا عليه إجماع بين أهل العلم وليس فيه خلاف.

وأضاف الشيخ محمد سيد سلطان، فى إجابته عن سؤال "هل يقع الطلاق على الزوجة الحامل؟، أن العلماء قالوا: "يقع الطلاق على الزوجة الحامل وتكون عدتها بوضع الحمل كما قال القرآن وأولات الأحمال".

وتابع: "يجب أن تضع الزوجة حملها أولا ثم تبدأ فترة العدة، ثم تتزوج برجل آخر، وإذا طلقها تقضي العدة وتتزوجها أنت أما إذا لم يطلقها فلن تستطيع إرجاعها".

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هل يقع الطلاق على الحامل؟

وتلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: ما حكم وقوع الطلاق في فترة الحمل؟

وأجاب الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الحمل لا علاقة له بوقوع الطلاق أو عدم وقوعه، فالحمل نحتاجه لبيان العدة، إنما نعلق موضوع الطلاق على الحمل أو عدمه فهذا غير صحيح.

وأضاف أن فى أمر الطلاق لا بد أن نحقق مع الزوج فى عدة أمور منها الإدراك والغضب والقصد والنية فى كنايات الطلاق، والحلف بالطلاق ثم بعد ذلك نحكم بوقوع الطلاق أم لا، ولا اعتبار فى الحكم بحمل المرأة أو نفاسها أو أى شيء من هذا القبيل.

رؤية الطفل في الإسلام

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعًا منعُ أيٍّ من الوالدين أو مَن يقوم مقامها من رؤية المحضون، ولا إيغارُ صدر الطفل على أيٍّ منهم بأيّ طريقةٍ كانت.

وأضافت دار الإفتاء، أن الشرع أعطى الأولوية للأم في حضانة الطفل لكنه لم يُحرّم نقلها للأب، وأن الأهم في الحضانة هو سلامة الطفل فقد يراع الأب سلامة ابنه أفضل من أقارب والدته.

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