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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جثة وسط الزراعات.. عامل يقتل سائقا في بنى سويف ويختبئ من الأمن بأسوان

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفشن بمديرية أمن بنى سويف بالعثور على جثة شخص بأحد الأراضي الزراعية بدائرة المركز مصاب بطعنات متفرقة بالجسم.

 تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن بنى سويف أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه (سائق بإحدى شركات النقل الخاصة - مقيم بالقاهرة) وأن وراء ارتكاب الواقعة (عامل - مقيم بالجيزة) وأنه متواجد بمنزل شقيق طليقته بمحافظة أسوان.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكن (شقيق طليقته بدائرة مركز شرطة نصر النوبة بأسوان).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بدافع سرقة سيارة المجنى عليه، فعقد العزم على التخلص من المجنى عليه والاستيلاء على سيارته والتوجه بها لمدينة أسوان ثم بيعها وفى سبيل تنفيذ مخططه قام بإستدراج المجنى عليه بزعم توصيله لمدينة أسوان ثم قام بمغافلته والتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" فأودى بحياته وإستولى على السيارة ومتعلقات المجنى عليه ولاذ بالهرب وأرشد عن (عدد 2 سلاح أبيض إحداهما المستخدمة فى إرتكاب الواقعة") وكذا (السيارة الملاكى - حافظة نقود - الهاتف المحمول "المستولى عليهم").

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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