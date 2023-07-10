إصابة 5 أشخاص في مشاجرة ببني سويف

أصيب 5 أشخاص اليوم الإثنين بسحجات وكدمات إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية أبويط التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم فرض كردون أمني بمحيط القرية لمنع تجدد الاشتباكات.



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية ابويط التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة، نتج عنها إصابة 5 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى موقع البلاغ وسيارات الإسعاف، وضبط طرفي المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي.

وتبين أن المصابين هم؛ «م.ر.م» 25 عامًا، «ع.ن.ك» 25 عامًا، «أ.ن.ك» 17 عامًا، «ه.م.ح» 21 عامًا، «م.ر.م» 16 عامًا، مصابين بسحجات متفرقة بالجسم، وجاري تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم.



وتحرر المحضر اللازم وتم ضبط طرفي المشاجرة وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.