أردوغان يحدد شرطًا لقبول تركيا انضمام السويد لـ الناتو

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية سيسهل انضمام كييف لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، لافتًا إلى أن بلاده تؤيد سياسة الباب المفتوح للحلف.

وحسب وكالة “الأناضول” التركية، أضاف أردوغان أن انضمام السويد لحلف الناتو يتوقف على تنفيذها ما تم التوصل إليه في الاتفاق الثلاثي بمدريد، متوقعًا أن يفتح الاتحاد الأوروبي الطريق أمام عضوية تركيا بالتكتل حتى تتمكن أنقرة من تمهيد الطريق لانضمام السويد إلى الناتو.

ومن المقرر أن يلتقي أردوغان، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، لبحث انضمام السويد إلى حلف الناتو عشية قمة الحلف السنوية.

وحسب وكالة “فرانس برس”، نظم هذا الاجتماع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، الذي يأمل بأن توافق أنقرة على انضمام ستوكهولم إلى الناتو.

ويسعى ستولتنبرج إلى أن تظهر الدول الـ31 الأعضاء في الحلف جبهة موحدة ضد روسيا، موضحًا أنه "من الممكن" الحصول في ليتوانيا على "قرار إيجابي" من تركيا لانضمام ستوكهولم.

من جهته، وعد أردوغان باتخاذ "القرار الأفضل، أيا يكن"، في إشارة إلى أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة.