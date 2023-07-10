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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق حامد يستقبل ‎بنزيما وكانتي في معسكر ‎اتحاد جدة.. صور

صدى البلد

وصل الثلاثي الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتي، والبرتغالي جوتا لاعبي نادي الاتحاد السعودي الجدد، إلى جدة، أمس الأول، من أجل الانضمام لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم، استعدادا للموسم الجديد.

والتحق الثلاثي مساء أمس الأحد، بمعسكر الفريق في مدينة الطائف وكان في استقبالهم الدولي المصري طارق حامد نجم وسط الفريق.

 وانطلقت التدريبات ليلة أمس في الطائف، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، وشهدت مشاركة النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق، ومواطنه نجولو كانتي، والبرتغالي جواو بيدرو “جوتا” بعد توقيعهم أخيرًا للاتحاد.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد الناري من دوري روشن السعودي بعد التعاقد مع كوكبة من نجوم العالم، يوم 11 من شهر أغسطس المقبل.

كريم بنزيما كانتي جوتا طارق حامد الاتحاد السعودي

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