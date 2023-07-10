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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: بوتين بحث مع قادة فاجنر خيارات العمل والتوظيف العسكري

صدى البلد

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين استمع إلى قادة مجموعة "فاجنر" وبحث معهم خيارات العمل والتوظيف العسكري، وذلك خلال اجتماع عقده معهم في 29 يونيو الماضي بالكرملين.

وأضاف بيسكوف، في تصريح صحفي نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين، أن قادة مجموعة فاجنر أكدوا خلال الاجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين ولاء المجموعة واستعدادها لمواصلة القتال والدفاع عن وطنهم.

وتابع "إن بوتين دعا 35 شخصا للاجتماع، بمن فيهم مؤسس فاجنر يفجيني بريجوجين وتم بحث أحداث 24 يونيو"، مبينا في الوقت نفسه أن بوتين استمع إلى التوضيحات المقدمة من قادة فاجنر "بخصوص الأحداث وعرض عليهم المزيد من خيارات التوظيف والعمل في المجال العسكري".

في سياق متصل ، قال المتحدث باسم "الكرملين" ديمتري بيسكوف، إن عودة قادة كتيبة "آزوف" من تركيا إلى أوكرانيا هو انتهاك للاتفاقيات، وستناقش موسكو هذه المسألة مع أنقرة وتنتظر توضيحات لذلك.

وأضاف بيسكوف أن الجانب الروسي في حوار مع تركيا، ويعول على تلقي توضيحات بشأن مسألة نقل قادة كتيبة "آزوف" القومية إلى كييف.

وتابع" نتوقع أن نتلقى توضيحا من الجانب التركي حول ما حدث، وأريد أن أكرر مرة أخرى، سنأخذ ذلك في الحسبان بالاتفاقيات اللاحقة".

وتطرق إلى أن آفاق تنفيذ مشروع مركز الغاز مع تركيا لا يرتبط بأي حال من الأحوال بمسألة عودة قادة "آزوف".

وأعلن بيسكوف، أن موعد زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى تركيا ما زال غير معروف. 
وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين، ردا على سؤال عما إذا كان موعد زيارة الرئيس الروسي إلى تركيا بات معلوما: "لا، موعد الزيارة إلى تركيا ما زال غير معروف".

وأضاف بيسكوف:"أن روسيا تعتبر تسليم عناصر كتيبة "آزوف" لكييف انتهاكا للاتفاقيات، وسيتم مناقشة هذا الأمر مع الجانب التركي، وهذه العملية جارية بالفعل"، مشيرا إلى أن بلاده طلبت توضيحات بهذا الشأن من أنقرة.

وفيما يتعلق بمستقبل إنشاء مركز للغاز الروسي على خلفية تسليم عناصر"آزوف" إلى أوكرانيا، أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية أن هذا الموضوع لاعلاقة له بموضوع "أزوف"، مضيفا:" أن روسيا تعتزم مواصلة العلاقات مع تركيا وخاصة في مثل هذه المشاريع".

وميدانيا، أعلن الناطق باسم الجيش الأوكراني أندري كوفاليوف، استعادة قوات بلاده 14 كيلومترا مربعا من القوات الروسية الأسبوع الماضي في جنوبي وشرقي البلاد.

وقال كوفاليوف ـ في تصريح أوردته قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية اليوم ، إن قوات كييف تمكنت الأسبوع الماضي من تحرير أكثر من 10 كيلومترات مربعة من الأراضي جنوبي أوكرانيا، مشيرا أيضا إلى تحرير 4 كيلو مترات مربعة في منطقة باخموت الواقعة شرقي البلاد".

وأشار إلى أنه عقب استعادة القوات الأوكرانية هذه المساحة الجديدة يرتفع إجمالي الأراضي التي تم استردادها من القوات الروسية خلال الهجوم المضاد الذي بدأ منذ مطلع شهر يونيو الماضي إلى 193 كيلو مترا مربعا.

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