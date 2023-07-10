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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم إفلاسه.. بنك سيليكون فالي يطالب بتعويض قدره 1.9 مليار دولار

سيليكون فالي
سيليكون فالي

رفعت الشركة الأم لبنك سيليكون المفلس، دعوى قضائية ضد شركة التأمين على الودائع الفيدرالية لاستعادة 1.9 مليار دولار من الهيئات التنظيمية، بعدما تم رهن البنك في مارس، وفق ما ذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية.
قالت مجموعة إس في بي المالية في ملف الدعوى اليوم الأحد في محكمة الإفلاس الأمريكية إن مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) لم تقدم مطالبة "واحدة" عن سبب عدم إعادة تلك الأموال إلى الشركة الأم "على الرغم من الفرص العديدة للقيام بذلك".

استولى المنظمون على بنك سيليكون فالي في 10 مارس بعد أن سحب المودعون 42 مليار دولار في يوم واحد ، مما ترك البنك برصيد نقدي سلبي.
تقدمت شركة SVB Financial بطلب الحماية من الإفلاس في 17 مارس.
تعهدت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) بتغطية جميع الودائع غير المؤمنة في بنك سيليكون فالي. وقدرت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، في البداية أن فشل البنك وإفلاسه، وهو ثالث أكبر فشل في تاريخ الولايات المتحدة .

قال محامو شركة SVB في دعواهم اليوم الأحد: "برفضها دفع الاموال، انتهكت مؤسسة التأمين الفيدرالية ، ولا تزال تنتهك ، قانون الإفلاس و مايطلق عليه استثناء المخاطر النظامية ".

وقالوا من خلال عدم إعادة تلك الأموال إلى حوزة الشركة ، فإن مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، تمنع الشركة من إعادة هيكلة نفسها.

ذكر المحامون"يجب أن تولد أموال الحساب أكثر من 100 مليون دولار من الفوائد السنوية، بالمعدلات الحالية".

ورفضت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع التعليق على الدعوى.

 

 

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