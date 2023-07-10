روسيا والخليج.. تبادل المصالح والتأثير في منطقة مضطربة

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن التبادل التجاري بين روسيا ودول الخليج وصل إلى 11 مليار دولار.

وأشار لافروف، خلال مؤتمر صحفي في ختام الحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا، إلي أن روسيا تعمل على تعزيز الشراكات مع مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف، قطر ستترأس جلسة الحوار الاستراتيجي الروسي الخليجي السنة المقبلة.

وفيما يتعلق بسوريا، قال وزير الخارجية الروسي، إن عودة سوريا إلى الحضن العربي أثر إيجابيا على الأجواء السياسية.

ويعتبر الحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي هو مبادرة تهدف إلى تعزيز العلاقات والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات والقضايا الدولية والإقليمية.

وعقد الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي في موسكو اليوم، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون وروسيا.

وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون، إن الاجتماع يسعى لزيادة التعاون المشترك وتبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية، مثل أزمة أوكرانيا واتفاقية تصدير الحبوب وسوق النفط12.

وبدأ الحوار الاستراتيجي في نوفمبر 2011، عندما تم توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم آلياته في أبو ظبي.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وروسيا بلغ 7.6 مليار دولار في عام 2021، وتأتي الآلات الكهربائية والبلاستيك كأهم السلع في الصادرات إلى روسيا، بينما تأتي الحبوب والنحاس ومصنوعاته من ضمن أهم الواردات الروسية.