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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريفو 2 .. صدقي صخر ينشر كواليس مشهد وفاته

صدقي صخر
صدقي صخر

 نشر صدقي صخر علي صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية صور من كواليس مشهد انتحار شخصيته «مروان» في الموسم الثاني من مسلسل ريفو الذي يعرض حصريا على منصة Watch It. 

ريفو 

وعلق :"صحتنا النفسية من أكتر الحاجات اللي بتأثر على حياتنا. ومؤخرًا الوعي بدة بيزيد. وانا فخور ومحظوظ اني في عمل بيتناول الموضوع ده. يمكن نبقى بنسمع عن الاكتئاب وغيره من الأمراض او الاضطرابات النفسية بس مش كلنا فاهمين ابعادها. بنبقى عايزين نقول للمصابين قوموا كدة والعبوا رياضة وفَوَقوا، بس الموضوع فعلاً أصعب من كدة. انا مش متخصص ولا جاي اوعظ بس شخصية مروان فهمتني ان احنا محتاجين يبقى عندنا تقبل واحترام لأي حد بيمر بالظروف دي واقل حاجة نقدر نعملها هي ان احنا نفهم اكتر ونزود وعينا بالصحة النفسية”

واستعرضت الحلقات الجديدة انهيار مروان (صدقي صخر) النفسي وهروبه بإدمانه على الخمر وفشل محاولات صديقة ماجد (تامر هاشم) لمساعدته. فهل تنتهي رحلة مروان وهو يحمل ذنب لا نعرفه؟

ويتكون الموسم الثاني من مسلسل ريفو من 10 حلقات، ويشارك صدقي صخر في بطولة المسلسل النجوم أمير عيد، ركين سعد، حسن أبو الروس، تامر هاشم، مينا النجار، سارة عبد الرحمن ومحسن محي الدين، والمسلسل من تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى أسماعيل.

وخاض صدقي صخر مؤخرًا تجربة جديدة خارج مجال التمثيل، حيث شارك بالغناء مع فرقة "كهارب" في أغنيتهم الجديدة "لساني سايب"، وظهر صدقي في فيديو كليب الأغنية وهو يعزف على آله الهارمونيكا ويصاحبها بالغناء مع فرقة "كهارب" والأغينة من كلمات وألحان يوسف عطوان، ومن إنتاج مختار السايح والفيديو كليب من تصوير وإخراج كفراوي ومونتاج سارة عبد الله.

ويُعرض لصدقي صخر على منصة Viu مسلسل أنصاف مجانين 2، وعلى منصة شاهد vip يُعرض مسلسل قواعد الطلاق الـ 45، وقد احتل المسلسل تريند المنصة طوال فترة عرضه، كما يعرض له على منصة Watch IT مسلسل ريفو ومسلسل اتزان، وعلى المستوى السينمائي شارك صدقي في الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من خلال فيلم الحفرة الذي نافس به في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة حيث حظي بعرضه العالمي الأول، والفيلم من إخراج وتأليف عمرو عابد، وإنتاج كريم قاسم.

 

https://www.instagram.com/p/CuhEALUtAsp/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

صدقي صخر ريفو٢ ريفو

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