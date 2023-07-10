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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

رئيس مؤسسة فورد الأمريكية: نعتز بعلاقات التعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية المصرية

معهد الدراسات الدبلوماسية
معهد الدراسات الدبلوماسية يستقبل رئيس مؤسسة فورد الأمريكية

استقبل معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية دارن وولكر، رئيس مؤسسة فورد الأمريكية والذي يقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة.
وأقام السفير وليد حجاج، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، فعالية موسعة للترحيب برئيس المؤسسة والتداول معه حول سبل تعظيم علاقات الشراكة بين المعهد والمؤسسة، وشارك فيها السفير د. حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، والسفير عمر سليم مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، والسفير د. محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، ومجموعة من السفراء والدبلوماسيين الآخرين الذين سبق أن إستفادوا جميعاً من برامج التعاون بين المعهد ومؤسسة فورد، إلى جانب صبا المبسلط المدير الإقليمي لمؤسسة فورد بالقاهرة والوفد المرافق لرئيس المؤسسة.
ورحب السفير وليد حجاج مدير المعهد، برئيس المؤسسة وأثنى على علاقات التعاون المتميزة والممتدة التي تربط بين المعهد والمؤسسة والتي تعود لأكثر من ثلاثة عقود وترتكز على مساهمة المؤسسة في البرامج والأنشطة السنوية التي ينظمها المعهد لبناء قدرات الملحقين الدبلوماسيين المصريين وتحديداً عبر إيفادهم في زيارات تدريبية خارجية إلى الولايات المتحدة تشمل كلاً من واشنطن ونيويورك.
كما أثنى على المردود الكبير لهذه البرامج والأنشطة والتي ساهمت عبر السنوات في صقل مهارات دفعات متعاقبة من الملحقين الدبلوماسيين وتمثل ركيزة أساسية في مناهج التدريب المتكاملة التي ينفذها المعهد للدبلوماسيين الجدد المنضمين إلى وزارة الخارجية.
ومن جانبه، عبر رئيس مؤسسة فورد عن اعتزاز المؤسسة بعلاقات التعاون التي تجمعها بالمعهد مشيراً إلى أنها تمثل أحد أهم ركائز محفظة الأنشطة التي تنفذها المؤسسة داخل مصر، مضيفاً أنهم يتطلعون إلى استكمال برنامج التعاون الحالي بين المؤسسة والمعهد والذي يغطي الفترة من 2022 إلى 2024 ومن ثم البناء عليه والاستمرار في تجديده على النحو الذي يصب في الجهود المبذولة لتدريب وبناء قدرات شباب الدبلوماسيين المصريين.
 

الدبلوماسية المصرية الخارجية للشئون الإفريقية الملحقين الدبلوماسيين الولايات المتحدة فورد الأمريكية

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