السعودية.. تحذير عاجل من النيابة العامة بشأن جريمة الاحتيال المالي

قالت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، إن تكرار جريمة الاحتيال المالي، أو ارتكابها من خلال تشكيل إجرامي منظم، يعتبر من الظروف المشددة التي تستوجب العقوبات المغلظة.

وقالت النيابة العامة السعودية: "لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى، المقرر في هذا النظام، ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في حالة إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو في حالة العود".

وفي وقت سابق، أفادت النيابة العامة السعودية بإنهائها التحقيق مع وافد آسيوي بتهمة غسل الأمول.

وذكرت النيابة العامة السعودية في بيان لها: أن الوافد أخفى مشغولات ذهبية يبلغ وزنها نحو 6 كغم بداخل مركبته بطريقة سرية ونقلها إلى المملكة عبر أحد المنافذ البرية.

كما أشارت النيابة العامة الي إحالة المتهم إلى المحكمة حيث صدر بحقه حكم يقضي بسجنه 4 سنوات ومصادرة المشغولات الذهبية المضبوطة معه.