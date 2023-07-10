عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

استقالة وخروج من القاعة|حكاية الـ400 مليون دولار مع أعضاء البرلمان ووزير النقل

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير وزير النقل

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات ساخنة مع الفريق كامل الوزير وزير النقل بسبب القرض الخاص بتفاقية مشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير المقدر بقيمة 400 مليون دولار.

انتقادات النواب بسبب القروض

فى البداية انتقد النائبان عاطف المغاوري، وأحمد فرغلي، الحكومة بسبب التوسع في الاقتراض الخارجي، وزيادة الدين العام، على مشروعات ليس منها أي عائد اقتصادي، وأغلبها مشروعات بنية تحتية وليست استثمارية.

رد كامل الوزير على النائبين

ناشد كامل الوزير وزير النقل فى الجلسة العامة للبرلمان النائبين أحمد فرغلي وعاطف مغاوري بعدم مغادرة قاعة النواب قائلا: أرجو من النائبين أحمد فرغلي وعاطف مغاوري عدم مغادرة القاعة، لأني هقولهم كلام عن القرض أما يكون كلامهم صحيح ووقتها هخرج من هنا وأقدم استقالتي، أو  تعدلوا مفهومكم  لو هذا المشروع ليس استثماريا وعائده بالدولار يبقي أنا ما عرفتش أوضح، ولو كلامي صح يقولي فى الآخر أنت كلامك صح".

وأضاف الوزير خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان: "سبب سرعة طلب مناقشة القرض،  لأهميته لأنه مشروع للغلابة الذين يتحدث عنهم النائب عاطف المغاوري، وسكك حديدية متهالكة، القطار بيدخل البيوت على الناس وتوفت سيدة مؤخرا وحضرنا العزاء، فهو خط قديم بالي عايزين نطوره عشان الغلابة اللى أنت بتمثلهم".

وتابع الوزير: المشروع أحد أهم الممرات اللوجستية التى قررت الوزارة تنفيذها لأنها ضرورية  للتنمية الشاملة لباقي قطاعات الدولة وهو الممر اللوجيستي،  القاهرة - الإسكندرية و يربطهما خط سكك حديد بشتيل-  ايتاى البارود – القباري، الجاري تطويره اليوم، والتكلفة بلغت 9  مليارات جنيه مصري، ونهجنا أن الشركات الوطينة تنفذ الجسور والكباري  والوحدات المتحركة والآلية، ويتم استيرادها وهنفذها  فى مصر قريبا".

وقال وزير النقل إن إجراءات القرض لم تنته وننفق من أموال مصرية والبنك الدولي تساءل عن ذلك، فردنا أن القرض للجرارات فوق السكك الحديدية التى تنشئها الحكومة المصرية.

وعلق المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قائلا: "أشكر نواب المعارضة فلولا حرصهم على المصلحة العامة ما استمعنا إلى الشرح الذى تقدم به الوزير" .

موافقة البرلمان على مشروع الاتفاقية

وفي الختام وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية مشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية والموقعة بين بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

البنك الدولي الاقتراض الخارجي الجلسة العامة الجلسة العامة للبرلمان الاقتراض الفريق كامل الوزير النائب عاطف المغاوري الوحدات المتحركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفيسبوك وسنينه|بنت المنصورة هربت مع عشيقها واتفقا على مساومة أهلها..كيف افتُضح أمرهما؟

مينفعش يتساوى بيا.. علي الحجار يفتح النار على مدحت صالح

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

سرعة إجلاء العملاء | إنقاذ بنك شهير في مصر الجديدة من كارثة

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

ترشيحاتنا

كوريا الشمالية تحذر واشنطن بعد اقتحام طائرات أمريكية مجالها الجوي

بسبب منخفض الهند الموسمي .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد حول طقس نهاية الإسبوع

رقم صادم.. الكشف عن عدد قتلى الجيش الروسي في حرب أوكرانيا

تأجيل محاكمة موظف بشركة محمول لاستيلائه على بضائع بـ 3 ملايين جنيه

حرق جثث وتطهير عرقي.. تقرير يكشف جرائم القوات الإثيوبية في إقليم تيجراي

لو متلغبطة.. أعشاب لتنظيم الدورة الشهرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أستاذ الصدر بقصر العيني يكشف عن ظهور علاج جديد للفيروس المخلوي

مي عمر تكسب.. شاهد|فستان بنفس التصميم على 3 فنانات يشعل السوشيال ميديا

الفيسبوك وسنينه|بنت المنصورة هربت مع عشيقها واتفقا على مساومة أهلها..كيف افتُضح أمرهما؟

غني بفيتامين سي.. ماذا يحدث للحامل عند تناول المانجو

فيديو

خلاف كهربا.. غيابات الأهلي أمام الزمالك و7مواجهات نارية تنتظر الأحمر

بعد عزل مرتضى نهائيا من يحكم الزمالك.. هل من حقه الترشح؟

نزل لـ 1800 جنيه.. تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

محرم فؤاد ضربني واتظلمت كتير.. عايدة رياض تكشف سبب دخولها السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ