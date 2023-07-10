استقالة وخروج من القاعة|حكاية الـ400 مليون دولار مع أعضاء البرلمان ووزير النقل

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات ساخنة مع الفريق كامل الوزير وزير النقل بسبب القرض الخاص بتفاقية مشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير المقدر بقيمة 400 مليون دولار.

انتقادات النواب بسبب القروض

فى البداية انتقد النائبان عاطف المغاوري، وأحمد فرغلي، الحكومة بسبب التوسع في الاقتراض الخارجي، وزيادة الدين العام، على مشروعات ليس منها أي عائد اقتصادي، وأغلبها مشروعات بنية تحتية وليست استثمارية.

رد كامل الوزير على النائبين

ناشد كامل الوزير وزير النقل فى الجلسة العامة للبرلمان النائبين أحمد فرغلي وعاطف مغاوري بعدم مغادرة قاعة النواب قائلا: أرجو من النائبين أحمد فرغلي وعاطف مغاوري عدم مغادرة القاعة، لأني هقولهم كلام عن القرض أما يكون كلامهم صحيح ووقتها هخرج من هنا وأقدم استقالتي، أو تعدلوا مفهومكم لو هذا المشروع ليس استثماريا وعائده بالدولار يبقي أنا ما عرفتش أوضح، ولو كلامي صح يقولي فى الآخر أنت كلامك صح".

وأضاف الوزير خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان: "سبب سرعة طلب مناقشة القرض، لأهميته لأنه مشروع للغلابة الذين يتحدث عنهم النائب عاطف المغاوري، وسكك حديدية متهالكة، القطار بيدخل البيوت على الناس وتوفت سيدة مؤخرا وحضرنا العزاء، فهو خط قديم بالي عايزين نطوره عشان الغلابة اللى أنت بتمثلهم".

وتابع الوزير: المشروع أحد أهم الممرات اللوجستية التى قررت الوزارة تنفيذها لأنها ضرورية للتنمية الشاملة لباقي قطاعات الدولة وهو الممر اللوجيستي، القاهرة - الإسكندرية و يربطهما خط سكك حديد بشتيل- ايتاى البارود – القباري، الجاري تطويره اليوم، والتكلفة بلغت 9 مليارات جنيه مصري، ونهجنا أن الشركات الوطينة تنفذ الجسور والكباري والوحدات المتحركة والآلية، ويتم استيرادها وهنفذها فى مصر قريبا".

وقال وزير النقل إن إجراءات القرض لم تنته وننفق من أموال مصرية والبنك الدولي تساءل عن ذلك، فردنا أن القرض للجرارات فوق السكك الحديدية التى تنشئها الحكومة المصرية.

وعلق المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قائلا: "أشكر نواب المعارضة فلولا حرصهم على المصلحة العامة ما استمعنا إلى الشرح الذى تقدم به الوزير" .

موافقة البرلمان على مشروع الاتفاقية

وفي الختام وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية مشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية والموقعة بين بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.