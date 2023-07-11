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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

50 الف جنيه .. الاسعار الجديدة لـ ميتسوبيشي اكليبس كروس

ميتسوبيشي اكليبس
ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023

شهدت السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023، زيادة سعرية جديدة شملت جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث ارتفعت اسعارها بقيمة بلغت 50 ألف جنيه.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 في السوق المصري وابرز المواصفات الفنية للسيارة 

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023

تعرف على ابرز القدرات الفنية للسيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023

 

  • محرك 1500 سي سي "تيربو".
  • 4 سلندر.
  • قوة إجمالية 150 حصانا
  • عزم دوران 250 نيوتن/متر.
ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023
  • نوع الجر "أمامي".
  • ناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكية.
  • زمن التسارع يقدر بـ 8.6 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من نقطة السكون 0.
ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 بعد زيادات شهر يوليو 

 

الفئة الأولى ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 بسعر مليون و80 ألف جنيه بدلاً من مليون و30 ألف جنيه.

الفئة الثانية ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 بسعر مليون و140 ألف جنيه بدلاً من مليون و90 ألف جنيه.

الفئة الثالثة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 بسعر مليون و190 ألف جنيه بدلاً من مليون و140 ألف جنيه.

الفئة الرابعة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 بسعر مليون و240 ألف جنيه بدلاً من مليون و190 ألف جنيه.

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023
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