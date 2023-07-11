50 الف جنيه .. الاسعار الجديدة لـ ميتسوبيشي اكليبس كروس

شهدت السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023، زيادة سعرية جديدة شملت جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث ارتفعت اسعارها بقيمة بلغت 50 ألف جنيه.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 في السوق المصري وابرز المواصفات الفنية للسيارة

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023

تعرف على ابرز القدرات الفنية للسيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023

محرك 1500 سي سي "تيربو".

4 سلندر.

قوة إجمالية 150 حصانا

عزم دوران 250 نيوتن/متر.

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023

نوع الجر "أمامي".

ناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكية.

زمن التسارع يقدر بـ 8.6 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من نقطة السكون 0.

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 بعد زيادات شهر يوليو

الفئة الأولى ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 بسعر مليون و80 ألف جنيه بدلاً من مليون و30 ألف جنيه.

الفئة الثانية ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 بسعر مليون و140 ألف جنيه بدلاً من مليون و90 ألف جنيه.

الفئة الثالثة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 بسعر مليون و190 ألف جنيه بدلاً من مليون و140 ألف جنيه.

الفئة الرابعة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 بسعر مليون و240 ألف جنيه بدلاً من مليون و190 ألف جنيه.