أول ظهور لقائد الجيش الروسي على شاشة التليفزيون بعد تمرد فاجنر.. فيديو

ظهر رئيس أركان الجيش الروسي، فاليري جيراسيموف، اليوم الاثنين، لأول مرة منذ تمرد مجموعة فاجنر، في مقطع تلفزيوني نشرته وزارة الدفاع.

وكان جيراسيموف أحد الهدفين الرئيسيين لتمرد قصير الأجل أطلقه قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، ضد الجيش الروسي الشهر الماضي.

وفي تسجيل مصور بوزارة الدفاع الروسية أطلع مسؤولون جيراسيموف على محاولة أوكرانية لضرب روسيا وشبه جزيرة القرم.

ومنذ فشل التمرد، انتشرت تكهنات بأنه قد يكون هناك تعديل وزاري بين القيادة العسكرية الروسية.

ولا يزال هناك غموضا بشأن مصير الجنرال سيرجي سوروفيكين، قائد القوات الجوية الفضائية الروسية التي ينظر إليها على أنها متعاطفة مع فاجنر.

ولم تظهر اللقطات التي نشرت اليوم الاثنين، سيرجي سوروفيكين، الذي لا يزال رسميا نائبا لجيراسيموف.