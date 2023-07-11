عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ جراحة أورام: خلال 30 يونيو فتحت عيادتي بوسط البلد لعلاج المتواجدين بالتحرير

جمال مصطفى سعيد
جمال مصطفى سعيد

أكد  الدكتور جمال مصطفى سعيد أستاذ جراحة الأورام بكلية الطب جامعة القاهرة، أنه أثناء ثورة 30 يونيو في 2013  قام بفتح العيادة الخاصة به  للكشف والعلاج  مجانا للمتواجدين في ميدان التحرير .

نيفين الكيلاني: ثورة 30 يونيو جسدت قدرة المصريين في الحفاظ على وطنهم

جامعة أسيوط تطلق مسيرة مجتمعية بفعاليات احتفالات الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

 

وقال جمال مصطفى سعيد في حواره في برنامجه " بالورقة والقلم" المذاع على قناة " تن "، :" المصابين في المظاهرات أيام ثورة 30 يونيو كانوا يتوافدون على العيادة الخاصة بي في وسط المدينة".

 

 وأضاف جمال مصطفى سعيد:"  840 مصاب توافد على العيادة الخاصة بي أيام ثورة 30 يونيو ".

 

 وتابع جمال مصطفى سعيد :"  قمنا بدراسة شكل الإصابات، وكانت الإصابات نتيجة غازات أو أسلحة بيضاء بمختلف أنواعها  أو أسلحة نارية ".

 

 وأكمل جمال مصطفى سعيد :"  الإصابات النارية كانت نتيجة أسلحة مستوردة وأسلحة مصنوعة محليا ".

جراحة جراحة أورام اخبار التوك شو الديهي نشأت الديهي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من خالد الغندور بعد فوز الأهلي بالدوري

مفاجأة ليست سعيدة.. أحمد موسى يصدم المواطنين على الهواء.. فيديو

عاجل .. بفضل سيراميكا كليوباترا .. الأهلى بطلا للدوري المصري للمرة الـ 43 فى تاريخه

تصرف مفاجئ من إمام عاشور قبل أعلان انتقاله للأهلي

مفاجأة.. نجم الزمالك يعلن عن ممول صفقة انضمام إمام عاشور للأهلي

سيناريو كهربا.. اتحاد الكرة يكشف عن حلول إيقاف فيفا قيد الزمالك

صدمة لعشاق الأهلي.. الفيفا يقرر إيقاف ديانج 6 شهور بسبب مستحقات وكيله

لا تعايرني ولا أعايرك.. تعليق مثير من محامي كهربا على إيقاف القيد بالزمالك

ترشيحاتنا

فقد شعره ووزنه.. ظهور صادم لـ إيمان البحر درويش على فراش المرض

بعد هدف حسم الدوري.. صلاح محسن أول العائدين للأهلي بفرمان كولر

لا مكان لأصحاب المصالح.. قرارات نارية فى الإسماعيلي بعد ضمان البقاء بالدوري

بمساعدة رونالدو.. صفقة برتغالية جديدة على أعتاب النصر السعودي

بعد عزل مرتضى منصور.. موعد انتخابات الزمالك لاختيار رئيس للنادي ونائبه

دعاء آخر الليل للرزق .. أدركه بـ 10 كلمات مستجابة قبل الفجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول أجنحة الدجاج وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟

طريقة عمل البان كيك بأكثر من وصفة

هل ينهار الزمالك امام الاهلي؟.. وقف القيد سيؤثر على الفريق ..ايه الحكاية

طرق طبيعية لفتح انسداد الأنف

فيديو

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

قولى متى.. سعد لمجرد يكشف عن برومو أغنيته مع نجمة هندية شهيرة

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

أمن قومي.. تحذير مصري من الذكاء الاصطناعي ومخاطر يسببها استخدامه الخاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ