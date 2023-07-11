أستاذ جراحة أورام: خلال 30 يونيو فتحت عيادتي بوسط البلد لعلاج المتواجدين بالتحرير

أكد الدكتور جمال مصطفى سعيد أستاذ جراحة الأورام بكلية الطب جامعة القاهرة، أنه أثناء ثورة 30 يونيو في 2013 قام بفتح العيادة الخاصة به للكشف والعلاج مجانا للمتواجدين في ميدان التحرير .

وقال جمال مصطفى سعيد في حواره في برنامجه " بالورقة والقلم" المذاع على قناة " تن "، :" المصابين في المظاهرات أيام ثورة 30 يونيو كانوا يتوافدون على العيادة الخاصة بي في وسط المدينة".

وأضاف جمال مصطفى سعيد:" 840 مصاب توافد على العيادة الخاصة بي أيام ثورة 30 يونيو ".

وتابع جمال مصطفى سعيد :" قمنا بدراسة شكل الإصابات، وكانت الإصابات نتيجة غازات أو أسلحة بيضاء بمختلف أنواعها أو أسلحة نارية ".

وأكمل جمال مصطفى سعيد :" الإصابات النارية كانت نتيجة أسلحة مستوردة وأسلحة مصنوعة محليا ".