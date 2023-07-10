حفل صناع الدراما.. المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم اسم المخرج نور الدمرداش

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، إطلاق اسم المخرج الراحل نور الدمرداش، على الدورة الثانية عشر من حفل تكريم صناع الدراما.

وحضر حفل المجلس القومي لحقوق الإنسان لتكريم صناع الدراما، عدد من الفنانين، أبرزهم: (جمال عبد الناصر، جمال سليمان، سميرة أحمد، عايدة رياض).

ومن جانبه، أعرب الإعلامي معتز الدمرداش، عن سعادته لتكريم والده المخرج نور الدمرداش، لتأثيره في الدراما المصرية وخاصة مجال حقوق الإنسان.

تاريخ نور الدمرداش

ولد نور الدمرداش في طنطا عام 1925، وتخرج من كلية التجارة ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت بدايته في المسرح الذي قدم موهبته إلى الجمهور ثم انتقل منه إلى السينما.

نور الدمرداش

شغل الراحل نور الدمرداش عدة مناصب في التلفزيون المصري منها المراقب العام للتمثيليات، ثم المراقب العام للبرامج الفنية، ثم أصبح رئيسا للقناة الأولى، وكان آخر منصب شغله هو نائب رئيس التليفزيون.

لقب نور الدمرداش بـ ملف الفيديو، بعدما قدم علامات في تاريخ الدراما المصرية منها لا تطفىء الشمس، الرحيل، الصحية، أنا وأنت وبابا في المشمش.

نور الدمرداش

لم يمهل الموت الراحل نور الدمرداش فرصة استكمال عمله التلفزيوني الأخير وهو مسلسل «السقوط في بئر سبع»، الذي توفى قبل الانتهاء من تصويره.

إلى جانب موهبته السينمائية المشهودة، كان نور الدمرداش من أبرز المخرجين وقدم خمسة أفلام منها ثمن الحرية وبعد العذاب والانتقام، كما أخرج مسلسل السمان والخريف وأنف وثلاث عيون وسيدة الفندق وغيرهم.

لا يعرف الكثيرون أن نور الدمرداش أخرج للراحل إسماعيل يس مجموعة كبيرة من مسرحياته، ويعد دوره في فيلم "صغيرة على الحب" من أبرز أعماله السينمائية إلى جانب المولد وشارع الحب.