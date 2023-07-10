عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفل صناع الدراما.. المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم اسم المخرج نور الدمرداش

نور الدمرداش
نور الدمرداش

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، إطلاق اسم المخرج الراحل نور الدمرداش، على الدورة الثانية عشر  من حفل تكريم صناع الدراما. 

وحضر حفل المجلس القومي لحقوق الإنسان لتكريم صناع الدراما، عدد من الفنانين، أبرزهم: (جمال عبد الناصر، جمال سليمان، سميرة أحمد، عايدة رياض). 

ومن جانبه، أعرب الإعلامي معتز الدمرداش، عن سعادته لتكريم والده المخرج نور الدمرداش، لتأثيره في الدراما المصرية وخاصة مجال حقوق الإنسان. 

 

تاريخ نور الدمرداش

ولد نور الدمرداش في طنطا عام 1925، وتخرج من كلية التجارة ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت بدايته في المسرح الذي قدم موهبته إلى الجمهور ثم انتقل منه إلى السينما. 

نور الدمرداش

شغل الراحل نور الدمرداش عدة مناصب في التلفزيون المصري منها المراقب العام للتمثيليات، ثم المراقب العام للبرامج الفنية، ثم أصبح رئيسا للقناة الأولى، وكان آخر منصب شغله هو نائب رئيس التليفزيون. 

لقب نور الدمرداش بـ ملف الفيديو، بعدما قدم علامات في تاريخ الدراما المصرية منها لا تطفىء الشمس، الرحيل، الصحية، أنا وأنت وبابا في المشمش. 

نور الدمرداش

لم يمهل الموت الراحل نور الدمرداش فرصة استكمال عمله التلفزيوني الأخير وهو مسلسل «السقوط في بئر سبع»، الذي توفى قبل الانتهاء من تصويره.

إلى جانب موهبته السينمائية المشهودة، كان نور الدمرداش من أبرز المخرجين وقدم خمسة أفلام منها ثمن الحرية وبعد العذاب والانتقام، كما أخرج مسلسل السمان والخريف وأنف وثلاث عيون وسيدة الفندق وغيرهم. 

لا يعرف الكثيرون أن نور الدمرداش أخرج للراحل إسماعيل يس مجموعة كبيرة من مسرحياته، ويعد دوره في فيلم "صغيرة على الحب" من أبرز أعماله السينمائية إلى جانب المولد وشارع الحب. 

نور الدمرداش المخرج الراحل نور الدمرداش المجلس القومى لحقوق الإنسان المخرج نور الدمرداش أعمال نور الدمرداش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. بفضل سيراميكا كليوباترا .. الأهلى بطلا للدوري المصري للمرة الـ 43 فى تاريخه

سيناريو كهربا.. اتحاد الكرة يكشف عن حلول إيقاف فيفا قيد الزمالك

مفاجأة ليست سعيدة.. أحمد موسى يصدم المواطنين على الهواء.. فيديو

أول رد فعل من خالد الغندور بعد فوز الاهلي بالدوري

لا تعايرني ولا أعايرك.. تعليق مثير من محامي كهربا على إيقاف القيد بالزمالك

تصرف مفاجئ من إمام عاشور قبل أعلان انتقاله للأهلي

أول تعليق من الزمالك على أنباء إيقاف القيد للنادي بسبب شيكابالا

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

ترشيحاتنا

يحتفل أمام الزمالك| الأهلي يحسم الدوري قبل 5 جولات.. وهدية صلاح محسن لا ترد

المصارع أندر تيكر يوجه سمكة قرش لحماية زوجته منها | ما القصة؟

استعدوا.. طقس حار يضرب البلاد ومفاجأة في درجات الحرارة |تفاصيل

عايدة رياض تدخل بحالة بكاء على الهواء لهذا السبب.. تفاصيل

عاجل| الاتفاق تم.. تركيا توافق علي انضمام السويد للناتو

هل ينهار الزمالك امام الاهلي؟.. وقف القيد سيؤثر على الفريق ..ايه الحكاية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينهار الزمالك امام الاهلي؟.. وقف القيد سيؤثر على الفريق ..ايه الحكاية

طرق طبيعية لفتح انسداد الأنف

ماذا يفعل ورق الغار لصحتك؟

بعد اعتداء جارها عليها بالضلمة.. إيمان العاصي ترقص على اختياراتي مدمرة حياتي

فيديو

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

قولى متى.. سعد لمجرد يكشف عن برومو أغنيته مع نجمة هندية شهيرة

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

أمن قومي.. تحذير مصري من الذكاء الاصطناعي ومخاطر يسببها استخدامه الخاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ