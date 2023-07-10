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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بثانية ولع الجو ولع.. بهاء سلطان يطرح أحدث أغانيه الصيفية

بهاء سلطان
بهاء سلطان

طرحت شركة روتانا للإنتاج الموسيقي أغنية جديدة لـ المطرب بهاء سلطان بعنوان بثانية ولع، وذلك تزامنًا مع موسم صيف 2023.

https://www.instagram.com/reel/Cuhw780tA1A/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

ونشرت شركة روتانا عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، فيديو لـ أغنية بثانية ولع الجو ولع للمطرب بهاء سلطان، إذ علقت: جديد النجم بهاء سلطان، بثانية ولع، الجو مولع، كلمات باسم عادل، ألحان محمد يحيى.

حفل بهاء سلطان:

يستعد الفنان بهاء سلطان، لإحياء حفل غنائي ساهر له ليلة الخميس 13 يوليو الجاري، على أحد شواطئ مدينة العلمين الجديدة، ضمن سلسلة حفلات الصيف.

وينتظر أن يقدم بهاء سلطان، لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

ويعد حفل بهاء سلطان، في مدينة العلمين الجديدة، هو الأول له هذا الصيف في مصر، ليكون الحفل هو انطلاقته إلى سلسلة الحفلات المتتالية.

أغنية الجو ولع
وفي آخر شهر يونيو الماضي، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنان بهاء سلطان الجديدة، التي تحمل اسم الجو ولع، عبر منصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى، بالإضافة إلى موقع الفيديوهات يوتيوب.

أحدث أغاني بهاء سلطان
طرح الفنان بهاء سلطان، أغنية جديدة تحمل اسم «كدابة» ضمن ألبوم سيجارة، والذي يعتبر أحدث تعاون يجمعه بالمنتج نصر محروس.

أغنية كدابة لـ بهاء سلطان، وكلمات نصر محروس، وألحان حسين محمود، وتوزيع موسيقي أمير محروس، التسجيل والميكس والماستر بأستوديو إم ساوند.

بهاء سلطان بثانية ولع

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