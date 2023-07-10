بكري: السيسي يخطط لمستقبل مصر.. والشعب لا ينسى مواقفه لمصلحة الوطن

أكد الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، أن مصر خاضت حربا ضد الإرهاب في سيناء وتم السير في مسار التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية.

وقال مصطفى بكري في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم" المذاع على قناة " تن "، :" مفيش بلد تعرضت لربيع عربي حصل فيها تنمية إلا مصر ".

وأضاف مصطفى بكري :" مصر تعمل حاليا على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية، ويتم تنفيذ مشروعات زراعية قومية كبرى ".

واكمل مصطفى بكري :" الرئيس السيسي يخطط لمستقبل مصر"، مضيفا:" الرئيس كان يتحدث كثيرا على أهمية تكاتف الجميع من أجل تنمية مصر ".

ولفت مصطفى بكري :" هناك أزمات عالمية تؤثر على مصر بداية من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والازمة الاقتصادية العالمية ".

وتابع مصطفى بكري :" الشعب لا ينسى للرئيس السيسي مواقفه في ثورة 30 يونيو وفي أحداث 25 يناير 2011 وذلك لمصلحة الدولة المصرية".