مصطفى بكري: جمال مبارك والسادات لا يستطيعان الترشح لانتخابات الرئاسة لهذا السبب

أكد الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ينص على أن كل من صدر ضده حكم بات ونهائي لا يجوز له الترشح للانتخابات الرئاسية حتى إذا حصل على رد اعتبار.

وقال مصطفى بكري في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم" المذاع على قناة " تن "، :" محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية لا يستطيع الترشح للانتخابات الرئاسية بسبب حصوله على حكم بات ونهائي في قضية عام 1982".

وأضاف مصطفى بكري :" جمال مبارك لا يستطيع الترشح للانتخابات الرئاسية بسبب صدور حكم بات ونهائي ضده ".

وتابع مصطفى بكري :" علينا جميعا أن نكون حريصين على الدولة المصرية"، مضيفا:" البلد لو ضاعت مش هترجع تاني ومحدش يزايد على وطنية الآخر".