بكري يكشف سبب نقل الوزارات من وسط البلد إلى العاصمة الإدارية

تحدث الإعلامي مصطفى بكري، على أثر المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة المصرية حاليا على المواطنين.

معلقا:«الأسئلة التي تتردد عن عائد المشروعات القومية كثيرة، ومن حق الإعلام والصحافة الحديث والتناول لتلك الموضوعات حينما يعلق المواطن على تلك المشروعات ويتساءل عن فائدتها.

وأشار مصطفى بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن حلقة اليوم ستكون مخصصة للحديث عن المشروعات السكنية الجديدة، مجيبا على سؤال ما العائد من المشروعات؟ «هناك مردودا مباشرا وهو الذي يتحقق على المدى الطويل من خلال توفير فرص عمل عديدة، خاصة وأن نسبة البطالة الآن تراجعت لـ7.2% من 14% خلال 2014».

المشروعات السكنية

ولفت بكري إلى أن الملايين التي تصرف في المشروعات السكنية مكنت الدولة من الوقوف على قدميها، وهذا يعتبر نقلة من مرحلة الفوضى للاستقرار، منوها أن الدولة تستهدف تطوير العمران والمشروعات البنائية الجديدة التي تتماشى مع الزيادة السكانية الكبيرة.

وعلق بكري: «المدن الجديدة تستخدم في نقل المواطنين من العشوائيات المستهدف تطويرها لمناطق وحياة كريمة، وهذا ما حدث في الأسمرات وبشاير الخير والمحروسة وروضة أكتوبر وغيرهم»

وبشأن نقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، تابع مصطفى بكري: «هدف النقل وجود متنفس لمنطقة وسط البلد التي يمكن أن تكون باريس الشرق الأوسط، واستغلال المباني الأثرية القديمة، وذلك بعد تدهور تلك المنطقة بسبب الأسواق العشوائية ،المفترض أن تكون جاذبة للسياحة، مما يعني رفع القيمة الاستثمارية لوسط البلد ومن ثم جذب السياحة».