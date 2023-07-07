عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكري يكشف سبب نقل الوزارات من وسط البلد إلى العاصمة الإدارية

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية

تحدث الإعلامي مصطفى بكري، على أثر المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة المصرية حاليا على المواطنين.

معلقا:«الأسئلة التي تتردد عن عائد المشروعات القومية كثيرة، ومن حق الإعلام والصحافة الحديث والتناول لتلك الموضوعات حينما يعلق المواطن على تلك المشروعات ويتساءل عن فائدتها.

وأشار مصطفى بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار  المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن حلقة اليوم ستكون مخصصة للحديث عن المشروعات السكنية الجديدة، مجيبا على سؤال ما العائد من المشروعات؟ «هناك مردودا مباشرا وهو الذي يتحقق على المدى الطويل من خلال توفير فرص عمل عديدة، خاصة وأن نسبة البطالة الآن تراجعت لـ7.2% من 14% خلال 2014».

المشروعات السكنية 

ولفت بكري إلى أن الملايين التي تصرف في المشروعات السكنية مكنت الدولة من الوقوف على قدميها، وهذا يعتبر نقلة من مرحلة الفوضى للاستقرار، منوها أن الدولة تستهدف تطوير العمران والمشروعات البنائية الجديدة التي تتماشى مع الزيادة السكانية الكبيرة.

وعلق بكري: «المدن الجديدة تستخدم في نقل المواطنين من العشوائيات المستهدف تطويرها لمناطق وحياة كريمة، وهذا ما حدث في الأسمرات وبشاير الخير والمحروسة وروضة أكتوبر وغيرهم»

وبشأن نقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، تابع  مصطفى بكري: «هدف النقل وجود متنفس لمنطقة وسط البلد التي يمكن أن تكون باريس الشرق الأوسط، واستغلال المباني الأثرية القديمة، وذلك بعد تدهور تلك المنطقة بسبب الأسواق العشوائية ،المفترض أن تكون جاذبة للسياحة، مما يعني رفع القيمة الاستثمارية لوسط البلد ومن ثم جذب السياحة».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم التكتم الشديد| قصة مصرع ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان بعد دهسها في الساحل.. تفاصيل

الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم فاركو.. تفاصيل

مصر vs المغرب| مدرب المنتخب الأولمبي: نهائي صعب.. وخليفة صلاح: سنقاتل لحصد اللقب

الصفقة باظت .. أم صلال القطري يصدم نجم الأهلي

الجو هيقلب.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ72 ساعة القادمة

كاف يحدد موعد السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

فيديو رقصها بالمدرسة السبب | تصرف صادم من ابنة محمد رمضان

مفاجأة .. أوسوريو يتلقى عرضين للرحيل عن الزمالك

موضوعات متعلقة

الإسكان: العاصمة الإدارية الجديدة تربط بين محاور التنمية في سيناء والدلتا.. فيديو

بكري: الحكومة تقدم محفزات استثمارية الفترة المقبلة

حسام موافي يحذر من تناول الأعشاب في حالة تأخر الحمل بعد الزواج

حسام موافي يكشف أسباب زيادة نبضات القلب .. فيديو

مصطفى بكري: حماية الدولة المصرية مسئولية وفرض عين

بكري : مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا عام 2022

في ذكرى استشهاده.. بكري: رحل جسد منسي ورفاقه وأرواحهم موجودة بيننا

بكري: رغم احترامي للجميع المرشح القوي لانتخابات الرئاسة لم يعلن مشاركته بعد

ترشيحاتنا

كاف يُطيح بـ عصام عبد الفتاح من لجنة الحكام ويستبدله بـ«جزائري»| تفاصيل

الأسبوع الأكثر سخونة على الإطلاق.. الأمم المتحدة: تغير المناخ خرج عن السيطرة

باريس تحظر مسيرة سنوية لإحياء ذكرى «جورج فلويد الفرنسي»

مدحت صالح يبدع في غناء مقادير لـ طلال مداح بحفل "الأساتذة"

محافظ الإسكندرية: 7 مشروعات بتكلفة 1.660 مليار جنيه للتصدي لغرق الشواطئ

تبدأ من 450 ألف جنيه .. أحدث أسعار سيارات شيري 2023 في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبخ تمساح | شيف مكسيكي يثير غضب رواد مواقع التواصل .. اِعرف عقوبته

بعد أقل من 24 ساعة| عطل يضرب تطبيق ثريدز.. هل أطاح به تويتر؟

سعر صادم لحقيبتها.. غادة عبد الرازق بإطلالة صيفية في باريس

خالد جلال يعلن قائمة العروض المشاركة في المهرجان القومي للمسرح.. صور

فيديو

زرت عيادة الطبيب النفسي وأنا مش مغرور.. تصريحات مفاجأة وجريئة لـ عمرو مصطفى

عملت حادثة قبل كدة.. حل لغز انفجار الغواصة تيتان

رقم خرافي.. كم كلف سافيو خزينة الأهلي| فيديو جراف

متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ