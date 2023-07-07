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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإسكان: العاصمة الإدارية الجديدة تربط بين محاور التنمية في سيناء والدلتا.. فيديو

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية

كشف الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، الأسباب الرئيسية وراء نقل الوزارات من القاهرة التاريخية إلى العاصمة الإدارية.

وقال عبدالخالق إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إن جميع الوزارات تتواجد في وسط القاهرة التي تشهد تكسا وازدحاما كبيرا، لذا كان نقل الوزارات ضرورة ملحة.

العاصمة الإدارية 

وتابع: سيتم استغلال المباني التاريخية للوزارات وإعادة استخدامها بما يتناسب مع قيمتها، لافتًا إلى أن نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية، هدفه تطوير القاهرة التاريخية.

وأوضح عبدالخالق، أن العاصمة الإدارية الجديدة تربط بين محاور التنمية في سيناء والدلتا، وتم بناء مدن جديدة على محاور وأنفاق سيناء، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية لن تحل مكان القاهرة، ولكن كشريك تنموي مع كافة المحاور.

وأكمل: تم الاتفاق على إنشاء فندقين بمنطقتى أبراج مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون، موضحًا أن منطقة المدابغ في سور مجرى العيون تحولت لمنطقة عمرانية 5 نجوم.

الإعلامي مصطفى بكري القاهرة التاريخية العاصمة الادارية تطوير القاهرة التاريخية سور مجرى العيون نقل الوزارات

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