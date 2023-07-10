مصطفى بكري: لا يستيطع أحد المزايدة على دور مصر في منطقتها العربية

علق الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، على بيان محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية حول ملف العلاقات الخارجية لمصر.

وقال مصطفى بكري في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم" المذاع على قناة " تن "، :" السادات يقول اللي عايز يقوله، هو أنت هتقيم دور مصر ؟".

أضاف مصطفى بكري :" لا يستطيع احد أن يزايد على دور مصر في منطقتها العربية وفي ملف السياسة الخارجية ".

وتابع مصطفى بكري :" مصر تتحدث عن مفهوم الأمن القومي العربي والسعي لحل المشاكل العربية ".

واكمل مصطفى بكري :" مصر تسعى إلى تحقيق الاستقرار في كافة الدول العربية خاصة في الأزمة الليبية".

ولفت مصطفى بكري :" دول جوار السودان سوف يجتمعون في مصر يوم الخميس المقبل لحل الأزمة السودانية".