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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بفرمان من أوسوريو.. نجم الزمالك يقترب من الرحيل للبنك الأهلي

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، دخل دائرة اهتمام مسؤولي البنك الأهلي؛ تمهيدا للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" إن عبد الله جمعة خرج من حسابات الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو؛ بسبب تراجع مستواه، فضلا عن كثرة إصاباته في الموسم الجاري.

وتابع: "شهدت الأيام القليلة الماضية اتصالات مكثفة بين مسؤولي البنك الأهلي واللاعب من أجل موافقته للانضمام للنادي بداية من الموسم المقبل، قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع إدارة الزمالك.

وأكد أن اللاعب رحب بالعرض، وطالب من مسؤولي النادي، الانتظار لنهاية الموسم؛ لحين حسم مصير البنك الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

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