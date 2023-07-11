شاهد.. الرئيس بايدن والملك تشارلز يعيدان إلى الواجهة ملف مجابهة تغير المناخ

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان “الرئيس بايدن والملك تشارلز يعيدان إلى الواجهة ملف مجابهة تغير المناخ”.

ووفقا للتقرير، نظمت مائدة مستديرة بين الرئيس والملك في وندسور انضم إليها مسئولون في القطاعين المالي والخيري، ضمن مجموعة تدير عدة تريليونات من الدولارات ومستعدة للتعامل مع أزمة المناخ، على حد تعبير المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري.

ويؤكد الرئيس بايدن والملك تشارلز انخراطها في مكافحة التغير المناخي، ويحثان الشركات الخاصة على تعزيز مشاريع الطاقة النظيفة في البلدان النامية، فقد كافح تشارلز السبعيني لعقود طويلة من أجل حماية الحياة البرية ومكافحة الحرائق.