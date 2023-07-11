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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جعفر العمدة يظهر في الصين.. ما القصة؟

صدى البلد

في واقعة أشبه بمسلسل جعفر العمدة ،عثر رجل صيني على ابنه الذي اختطف وهو بعمر 4 سنوات عندما كان تحت إشراف أحد جيران الأب.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الأب الصيني، ويدعى لي ووز، غادر منزله وترك ابنه تحت إشراف أحد الجيران في عام 2001، وعندما عاد لم يجده ليبدأ رحلة بحث عصيبة تخطت العقدين.

وكشفت جارة الأب، خلال تحقيقات الشرطة في وقت لاحق، أنها شاهدت رجلا مشبوها في الشارع قام باستجرار الصبي واختطفه.

وخلال مدة البحث، تعرف لي على عشرات الآباء الآخرين في محاولة يائسة للعثور على أطفالهم المختطفين، والتقى بأكثر من 300 رجل شرطة، وزار مئات المدن في جميع أنحاء الصين.

ووفقا للأب، أبلغته الجهات المعنية بأن نتائج حمضه النووي تطابقت مع حمض نووي لشاب يبلغ من العمر 26 عاما، على بعد أكثر من 900 كيلومتر من مكان سكنه.

وأخيرا، التقى لي في أواخر يونيو 2023 بابنه الذي بات شابا يبلغ من العمر 26 عاما، والغريب أن نجله كان يقيم في منطقة ذهب إليها الأب المكلوم عدة مرات واقترب للغاية من المنزل الذي يعيش داخله، لكنه لم يعثر عليه وعاد للمنزل خائب الأمل.

 

جعفر العمدة رجل صيني اختطف الصين

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