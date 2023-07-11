وكيل قوى عاملة النواب تستعرض الإنجازات والمشروعات القومية مع الجالية المصرية بقبرص

نظمت السفارة المصرية في قبرص لقاءاً للنائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والاعمال المالية خلال زيارتها على رأس وفد رفيع المستوى لقبرص، بمقر السفارة المصرية في نيقوسيا، وذلك مع عدد من أبناء الجالية المصرية بقبرص بالتنسيق مع الراهب القس إيرينيئوس البراموسي، النائب البابوي بقبرص، ومشاركة أحد مسئولي وزارة العمل القبرصية.

وتركز الاجتماع على تناول المشاكل التي يواجهها المصريون العاملون بقبرص وسبل تحسين بيئة العمل مع توضيح حقوقهم وفقاً للنظم المعمول بها بقبرص، ودور السفارة في حل مشاكل العاملين المصريين، وذلك في إطار حوار مفتوح بين العاملين المصريين والوفد الزائر والمسئول القبرصى، وأبرزت رئيسة الوفد خلال الاجتماع جهود مجلس النواب لخدمة المصريين بالخارج، وكذا خطط العمل المستقبلية لتأهيل وتوعية هجرة الأيدي العاملة للأسواق الخارجية على نحو يساهم في ضمان حقوق العمالة المصرية في الدول المستقبلة، واتصالاً بالجانب القبرصى، وعد مسئول الجانب القبرصى بمواصلة العمل من أجل حل مشاكل العاملين من أبناء الجالية المصرية بقبرص .

وكان هذا الاجتماع فرصة هامة لقيام السيدة سولاف درويش باستعراض التطورات التى تشهدها مصر فى مختلفا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتغييرات الإيجابية التي حدثت في البلاد رغم التحديات المختلفة وخاصة جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، وتطرقت النائبة درويش للعديد من الإنجازات والمشروعات القومية التي تم إطلاقها في أرجاء الجمهورية الجديدة، وسلطت الضوء على استعادة الاستقرار والأمان في البلاد والطفرة الهائلة فىمشروعات البنية التحتية، مؤكدة على الجهود المبذولة لتحسين المناخ الاقتصادى￼ وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما شهد الاجتماع حواراً مفتوحاً بين رئيس الوفد الزائر وأبناء الجالية المصرية في قبرص، في إطار التوعية بالتطورات في أرض الوطن والتأكيد على ربط المصريين بالخارج بمصر.