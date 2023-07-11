محمود لاشين: اكتساح الفتيات للميداليات الذهبية بالبطولة الأفريقية لتنس الطاولة على مستوى الناشئين

كشف الكابتن محمود لاشين، رئيس بعثة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، تفاصيل تصدر مصر المركز الأول في البطولة الأفريقية لتنس الطاولة علي مستوي الناشئين، قائلا: إن تنس الطاولة هي رياضة شعبية سهلة على مستوي العالم، ليس فقط فى مصر ، كما أنه يعد ثاني أكبر إتحاد دولي بعد كرة القدم، مشيرا إلى أنها على المستوي الإحترافي تعتبر مكلفة جدا.

وأضاف رئيس بعثة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن تنس الطاولة تحتاج لمجهود كبير وتكاليف كثيرة من أجل أن تكون على مستوي الإحتراف، موضحا أن أصغر لاعبة فى البطولة كانت خديجة وهي فى عمر ال12، وفازت بالذهبية فى تلك الفئة، وأكبر لاعبة فى المنتخب فى عمر ال19.

وتابع رئيس بعثة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، أن منتخب مصر لتنس الطاولة أستطاع إحراز الذهبية للفتيات لسن ال19 وال15 والزوجي، لافتا إلى أنهم مكتسحين النتائج كلها.