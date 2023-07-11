عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمود لاشين: اكتساح الفتيات للميداليات الذهبية بالبطولة الأفريقية لتنس الطاولة على مستوى الناشئين

صدى البلد

كشف الكابتن محمود لاشين، رئيس بعثة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، تفاصيل تصدر مصر المركز الأول في البطولة الأفريقية لتنس الطاولة علي مستوي الناشئين، قائلا:  إن تنس الطاولة هي رياضة شعبية سهلة على مستوي العالم، ليس فقط فى مصر ، كما أنه يعد ثاني أكبر إتحاد دولي بعد كرة القدم، مشيرا إلى أنها على المستوي الإحترافي تعتبر مكلفة جدا.

وأضاف رئيس بعثة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن تنس الطاولة تحتاج لمجهود كبير وتكاليف كثيرة من أجل أن تكون على مستوي الإحتراف، موضحا أن أصغر لاعبة فى البطولة كانت خديجة وهي فى عمر ال12، وفازت بالذهبية فى تلك الفئة، وأكبر لاعبة فى المنتخب فى عمر ال19.

وتابع رئيس بعثة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، أن منتخب مصر لتنس الطاولة أستطاع إحراز الذهبية للفتيات لسن ال19 وال15 والزوجي، لافتا إلى أنهم مكتسحين النتائج كلها.

بعثة المنتخب الوطني تنس الطاولة رياضة شعبية مستوي الإحتراف الذهبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد شعره ووزنه.. ظهور صادم لـ إيمان البحر درويش على فراش المرض

فرمان حاسم من كولر.. لاعب جديد يرحل عن الأهلي

بعد صورته الصادمة.. نقابة الموسيقيين تسعى للتواصل مع أسرة إيمان البحر درويش

المالية: 39 شركة عالمية من رواد التجارة الإلكترونية سجلت في ضريبة القيمة المضافة

نقابة المهندسين تتحرك لإنقاذ إيمان البحر درويش بعد صورته الموجعة |تفاصيل مهمة

بفرمان من كولر.. شوبير يعلن أول العائدين للنادي الأهلي

بسبب غرامة الزمالك.. خلاف جديد بين كهربا وإدارة الأهلي | تفاصيل

أنا هثبتلكم.. كامل الوزير يتحدى نائبين: لو كلامكم صح هقدم استقالتي

ترشيحاتنا

موجة اعتقالات.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين من الضفة الغربية

إصابة 21 شخصا في حادث تصادم سيارتين بأسوان

استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

ارتفاع صادرات مواد البناء إلى 3.234 مليار دولار أول 5 أشهر من 2023

ارتفاع أسعار اليورو والجنيه الإسترليني بمصر| تفاصيل وأرقام

النواب يحيل 7 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

متفرحيش أوي.. متى يكون فقدان الوزن خطرا ؟

تناول أجنحة الدجاج وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟

طريقة عمل البان كيك بأكثر من وصفة

فيديو

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

قولى متى.. سعد لمجرد يكشف عن برومو أغنيته مع نجمة هندية شهيرة

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

أمن قومي.. تحذير مصري من الذكاء الاصطناعي ومخاطر يسببها استخدامه الخاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ