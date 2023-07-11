الأوقاف: 6540 عضو مقرأة يتلون القرآن بـ 832 مسجدا بالجمهورية

أعلنت وزارة الأوقاف أنه تم انعقاد ٨٣٢ مقرأة قرآنية للأعضاء أمس الاثنين بحضور ٦٥٤٠ عضوًا بالمديريات الإقليمية.

وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وأهله والعمل على حسن تلاوته وفهم معانيه ومقاصده العامة.

جدير بالذكر أن جميع هذه المقارئ يتم انعقادها بصفة دورية أسبوعيًّا، فضلًا عن مقارئ الأئمة الأخرى، ومقارئ الجمهور، والمقارئ النموذجية، ومقارئ كبار القراء.

من ناحية أخرى، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، 66 خطيبا بالمكافأة من أعضاء هيئة التدريس، وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه، على النحو التالي: اضغط هنا

إقبال كثيف على لقاء بالمكتبات العامة بالأوقاف

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الوعي والثقافة، واستمرارا لجهودها في تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمكتبات، عقد لأول مرة لقاء المكتبة بمكتبات المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، ويقوم اللقاء على وجود أحد الأئمة باستضافة أحد أساتذة الجامعة المتخصصين أو الأدباء أو الكتاب في لقاء أسبوعي بكل مكتبة، ليناقش مع رواد المكتبة أهم القضايا الثقافية التي تشغلهم ، ويناقش معهم مضامين بعض الكتب التي تضمها المكتبة .

مواعيد التقدم لمعهد تمريض مستشفى الدعاة

أعلنت وزارة الأوقاف مواعيد التقدم لمعهد تمريض مستشفى الدعاة بمصر الجديدة، حيث تم فتح باب القبول للبنات من يوم الأربعاء الموافق 5/ 7/ 2023م للحاصلين على مجموع مبدئي 280 درجة وطبقا لأعلى المجاميع، وذلك على النحو التالي:



1- من مجموع 280 – 260 درجة - التقدم من يوم 4/ 7 – 6/ 7 ولمدة ثلاثة أيام.

2- من مجموع 260 – 240 درجة - التقدم من يوم 8/ 7 – 10/ 7 ولمدة ثلاثة أيام.

3- من مجموع 240 – 220 درجة من يوم 11/ 7 – 13/ 7 ولمدة ثلاثة أيام.



وأيام 15 ، 16 ، 17 ، 18 للمتخلفين عن الأيام السابقة والمجاميع الأقل، ولا تعتبر الطالبة مقبولة إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق والقبول لأعلى المجاميع، وبعدها يتم اختبارات القدرات والمعلومات العامة وأيضا اختبار (الإملاء - اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلي )، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 29/ 7/ 2023م.