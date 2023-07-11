أشرف جلال: الوضع بالسودان سيعود بالخسارة على الجميع.. فيديو

أكد الدكتور أشرف جلال، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام في جامعة القاهرة، أن مصر والجزائر تربطهما علاقات تاريخية كبيرة منذ أيام الثورة الجزائرية.

أشرف جلال: التنسيق بين مصر والجزائر مرتبط بالوضع في المنطقة



وأضاف أشرف جلال ، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الإثنين بنظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، جاء في توقيت شديد الأهمية تشهد فيه المنطقة تحديات كبيرة.

ولفت أشرف جلال رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام في جامعة القاهرة، إلى أن هناك أهمية لاستمرار التنسيق بين الدولتين ذاتا ثقل، سواء من حيث الثقل التاريخي أو عدد السكان أو المساحة أو الدور الاقتصادي للدولتين، بالإضافة إلى أن هذا التنسيق أصبح ضرورة مهمة جدا للأوضاع الموجودة في المنطقة.

وأشار أشرف جلال، إلى أن التنسيق بين مصر والجزائر، مرتبط بالوضع في المنطقة لاسيما قبل أيام قليلة من استضافة القاهرة قمة دول جوار السودان لمحاولة حل الأزمة ، مضيفاً أن الوضع بالسودان يؤدي لخسارة الجميع، لذلك لا بد من التنسيق بين دول الجوار من أجل الوصول لموقف مشترك.