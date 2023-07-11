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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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518 ألفا| أشرف جلال: خدمات "100 يوم صحة" تعكس احتياجا كبيرا لمثلها

الدكتور أشرف جلال
الدكتور أشرف جلال

أكد الدكتور أشرف جلال رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون كلية الإعلام ، أن تركيز حملة 100 يوم صحة على الـ صحة النفسية  يعتبر بُعدا حضاريا متقدما، مضيفاً أن الـ صحة هي إحدى معايير رقي و تقدم الأمم في العالم.

 

أشرف جلال: عدد خدمات 100 يوم صحة 518 ألف خدمة

 

وأضاف أشرف جلال خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" ، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن حجم الخدمات التي قُدم من حملة 100 يوم صحة، يعكس إقبالا كبيرا، واحتياج أكبر والذي يبلغ عددها 518 ألف خدمة.


وأشار أشرف جلال رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون كلية الإعلام إلى، أنه هناك حاجة ملحة لحملات توعية و إقناع تشرك المواطنين في قضية التعداد السكاني.

 

 

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