شوبير يكشف تطورات جديدة في أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات جديدة في أزمة غرامة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “الناس المسئولة عن غرامة كهربا قانونيًا جهزوا ملف كامل ومذكرة قانونية، لشرح موقف كهربا من القضية لطلب مهلة شهر أو اثنين لتسديد الغرامة”.

علي جانب أخر، أكد الإعلامي محمد فاروق أن خلافا نشب بين محمود عبد المنعم كهربا، لاعب فريق الأهلي، وإدارة النادي الأحمر؛ بسبب عدم سداد غرامة نادي الزمالك حتى الآن، والتي بلغت 2.5 مليون دولار.

وقال الإعلامي محمد فاروق، عبر برنامج "البريمو"، على قناة "تن": "بات محمود كهربا لاعب فريق الأهلي، مطالبا بسداد غرامة نادي الزمالك، قبل يوم 3 أغسطس المقبل، قبل انعقاد جلسة لجنة التأديب في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ حتى لا يتم إيقافه من جديد لمدة 6 أشهر، حتى في حال دفع غرامة نادي الزمالك بعدها، والتي تصل إلى مليوني ونصف دولار".

وتابع: "يرجع سر الخلاف بين الأهلي وكهربا، إلى أن اللاعب يرفض دفع باقي قيمة الغرامة من جيبه الخاص، وهو مبلغ يصل إلى 25 مليون جنيه، على الرغم من مساعدة النادي الأهلي في توفير مبلغ مالي تخطي حاجز الـ 50 مليون جنيه”.