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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المهرجان القومى للمسرح يكرم أحمد فؤاد سليم

صدى البلد

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، في حفل افتتاح دورته السادسة عشرة، الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، وذلك تقديرا لمشواره الفني بشكل عام، والمسرحي بشكل خاص.

يقدم المهرجان القومي للمسرح المصري، فى دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، ولأول مرة، "ماستر كلاس" للفنان والمخرج الكبير خالد جلال تحت عنوان “كيفية صناعة النجم: مركز الإبداع نموذجا”.

 

 

ويتحدث صانع النجوم أو جواهرجي النجوم المخرج خالد جلال خلال اللقاء عن تجربة مركز الإبداع الفني كمعمل يتم داخله تدريب وتأهيل المواهب لسوق العمل الفنى من خلال مدربين وأساتذة متخصصين فى جميع العناصر المؤهلة لصناعة الممثل المحترف.

وكان جلال شكل لجنة متخصصة تضم كوكبة من النقاد المسرحيين، لاختيار العروض التي سيشارك بها البيت الفني للمسرح، في مسابقة المهرجان هذا العام، ضمت اللجنة في عضويتها كلا من النقاد "يسري حسان، وأحمد عبد الرازق أبو العلا، ومحمد بهجت، وهند سلامة، ورشا عبد المنعم" .

وجاء في قرار اللجنة أنها وجدت صعوبة في اختيار العروض، نظرا لتقارب المستوى بين هذه العروض وتميزها، وبعد المناقشة وقع الاختيار على العروض التالية: "سيدتي أنا" من إنتاج المسرح القومي، و"طيب وأمير" إنتاج المسرح الكوميدي، وعرضا "خطة كيوبيد" و "سيب نفسك" من إنتاج المسرح الحديث، و"ستوكمان" مسرح الغد، إلى جانب عرض "ياسين وبهية" من إنتاج مسرح الشباب.

كما اختارت اللجنة عرضين احتياطيين في حال اعتذار أي من العروض السابقة وهما: "بيت روز" و "باب عشق" وكلاهما من إنتاج مسرح الطليعة.

وأوصت اللجنة بتقديم عرض "مغامرات جيمو" من إنتاج فرقة مسرح الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك على هامش عروض المهرجان، احتفاء بصناعه وتقديرا لتميزهم.

 

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