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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 7 قضايا مخدرات فى حملة أمنية بدمياط

قوات الشرطة
قوات الشرطة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – الزرقا) وأقسام شرطة (أول وثان دمياط – دمياط الجديدة – رأس البر) .

أسفرت جهود الحملات عن ضبط (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,500 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (عدد 7 متهمين "لهم معلومات جنائية").

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .

اجهزة الامن الأسلحة النارية والذخائر الامن العام المواد المخدرة شرطة دمياط قضايا مخدرات

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