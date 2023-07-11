ضبط 7 قضايا مخدرات فى حملة أمنية بدمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – الزرقا) وأقسام شرطة (أول وثان دمياط – دمياط الجديدة – رأس البر) .

أسفرت جهود الحملات عن ضبط (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,500 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (عدد 7 متهمين "لهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .